全台最報復性大禮！台南3倍券大獎　市值6百萬輕豪宅

全台最狂3倍券大獎在台南，中央發三倍券，台南加碼搶先曝光，台南市長黃偉哲今（3）日帶看加碼大禮，位於善化區陽光大道的新建大樓公寓﹔黃偉哲表示，不選預售屋，不選2、30年老屋，就選剛落成的新房子，「台南市政府沒有說謊，也沒有說空話，直接把實體的房子給大家看」。



台南市府推出「食、宿、行、愛、遊、購」六大優惠加值措施，並宣布加碼回饋的「五子登科」獎項，包含1戶全新兩房一廳公寓、納智捷汽車、五星級總統套房、搭乘帆船遊程等超值大獎，歡迎到台南大力報復性消費，給您三倍券效益不只3000禮數。



黃偉哲表示，隨著政府振興券的發放政策，各縣市競相加碼三倍券優惠活動，台南當然不落人後，他責成各相關局處協調，結合諸多商圈、旅宿業者及贊助廠商，研擬出屬於台南人厚禮數的「台南振興三倍券加碼優惠措施」，要讓三倍券在台南獲得極大化的價值，希望大家吃得愉快、玩得痛快、抽得爽快。



黃偉哲說，歡迎大家組成復仇者聯盟，來台南報復性消費，台南加碼千萬回饋三倍券的獎項豐富多元，以象徵「五子登科」的寓意，有房子、車子和現金，以及志玲姊姊出嫁住過的星級飯店豪華套房、體驗奢華的遊艇趴等，他請大家一起來台南振興經濟拚國旅。



▲台南振興三倍券加碼優惠活動獎項豐富，總金額破千萬。（圖／記者陳聖璋攝，2020.07.03） 黃偉哲強調，以前買愛國獎券是買一個希望，買大樂透就買一個小確幸，但相信來台南消費就一定讓你吃得到、看得到、摸得到，甚至可以抽得到許許多多的獎項，歡迎大家來台南。



台南市經發局表示，活動期間只要到台南消費，就有機會抽中總統套房住宿卷、電動機車、 APPLE 平板電腦及55吋液晶電視等400多項大獎，希望大家來台南感受獨特魅力，也希望市民把手上的振興券，留在台南各商圈、夜市、市場、旅遊觀光景點及名勝古蹟消費，一起帶動在地經濟人氣與買氣。



▲2房1廳1衛的房型，附健身房，觀景台等，含公設26.56坪，屬小坪數的輕豪宅。圖／記者陳聖璋翻攝） 活動期間（7月15日至12月31日)只要持營業地點於台南之商家開立發票或夜市、市場攤商發放之登錄券，即可上網完成登錄，單筆消費滿200元即可獲得一組抽獎序號（滿400元可得到2組序號，以此類推，單筆登錄最高可獲得100 組抽獎序號，個別發票消費金額不得累加計算，每月15日（遇假日順延至下一工作日）將邀請公正單位見證，參考公益彩券抽獎以號碼球進行隨機取號方式，並於「台南經濟情報讚」粉絲專頁以直播方式進行公開抽獎。



