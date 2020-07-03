影／鹿港火鍋店陷火海　疑換瓦斯不慎氣體外洩引燃

▲鹿港鎮中山路上一家火鍋店驚傳火災，疑因換裝瓦斯桶不慎而起火燃燒，瞬間烈火狂燃。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.03）

彰化縣鹿港鎮中山路上一間火鍋店今（3）日，瓦斯工人正在換瓦斯時不小心氣體外洩，一旁店家正在熬煮高湯，因而引發火勢，現場瞬間變成一片火海，造成2人送醫，其中1名瓦斯施工人員全身有60％燒燙傷，不排除有生命危險，起火原因由消防局調查釐清中。

▲鹿港鎮中山路一家火鍋店，疑因更換瓦斯桶時不慎引火燃燒，造成61歲的孫姓瓦斯工人全身被燒燙傷，送醫急救。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.03）

鹿港鎮中山路一家火鍋店，疑因更換瓦斯桶時不慎引火燃燒，造成61歲的孫姓瓦斯工人全身被燒燙傷，送醫急救，有生命危險。另一位25歲的莊姓男子則在逃出火場時被割傷，送醫急救後幸好並無大礙。

由於這起火災位於鹿港中山路的黃金地段，附近全是商店與住家，現場為3樓RC加蓋鐵皮建築，1樓是火鍋店，疑因換裝瓦斯桶時不慎，讓瓦斯外洩才造成起火燃燒；彰化縣消防局據報後，立即出動5個分隊、10輛消防車及4輛救護車及消防人員30多人前往搶救，由第三大隊長施順仁指揮，現場火勢猛列，現場不時傳出爆裂聲。

▲孫姓瓦斯施工人員頭部、臉部，脖子、雙上下肢燒燙傷，送往彰基搶救，插管治療中。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.03）

火災現場也傳出尖叫，當時火鍋店尚未營業，火苗一出現，在2樓的屋主兒子直接從中山路窗台跳下跌傷，沒有生命危險，在鹿基救醫；孫姓瓦斯施工人員頭部、臉部，脖子、雙上下肢燒燙傷，送往彰基搶救，插管治療中。

彰基發言人周志中醫師表示，孫姓男子（61歲）頭部、臉部，脖子、雙上下肢燒有二到三度燒燙傷，佔全身體表面積佔60％，目前已經插管並給予鎮靜治療，不排除有生命危險，將安排進彰基燒燙傷中心繼續救治與觀察後續生命徵象。

▲這起火災位於鹿港中山路的黃金地段，附近全是商店與住家， 1樓是火鍋店，疑因換裝瓦斯桶時不慎，讓瓦斯外洩才造成起火燃燒。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.03）

施順仁說，換裝瓦斯時或多或少都會有氣體外洩，因此附近一定要先關閉火源，更不可以貪圖方便，在過程中抽菸，因為瓦斯是易燃氣體，很容易發生火警。