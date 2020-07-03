影／身障生勇敢挑戰極限！登上玉山實踐夢想

為讓身障生勇敢面對挑戰，中州科技大學學務處團隊每年規畫挑戰極限活動，帶著身心障礙學生一起登上玉山、送書到蘭嶼、單車環島及攀越合歡群峰，引起熱烈迴響和好評，今（3）日上午校長黃思倫授旗、學務長柴鈁武授登山杖勉勵，希望參與的身心障礙學生面對壓力、實現夢想。

▲柴鈁武學務長(左一)授登山杖給學生代表。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.03）

中州科大挑戰極限活動，今年活動邁入第11年，將於7月4日出發，以3天時間踏上總計將近28公里的古道探尋之旅，探訪在台灣南端橫跨中央山脈稜線的浸水營古道，以及台灣僅存沒有公路經過的原始海岸線之阿塱壹古道。

▲新冠肺炎疫情趨緩解封，同學們興奮地將踏上古道探尋之路。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.03）

這次參加古道探尋活動的成員計有資源教室學生17位、老師9位與晨曦服務社志工4位，因參與成員中有肢體障礙與身體病弱學生，且考量路線挑戰難易程度以及可行性，團隊以「勇敢做自己 For the Brave」為活動主軸，讓學生唯有「從相信自己開始，嘗試走自己的路，才能勇敢面對自己的限制與特質」。

▲中州科大身心障礙生及老師、志工將以3天時間探尋浸水營古道以及阿塱壹古道。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.03）

資源教室周佳慧老師表示，此次活動於寒假期間即著手進行規畫，雖然受到新冠肺炎疫情影響，但訓練課程仍然持續進行，4個月來團隊利用課餘時間透過體能訓練活動、團體動力課程、八卦山戶外健走訓練…等等，培養身心障礙學生面對社會環境、人際的互動技能、團隊合作以及如何面對挫折的相關能力，在6月新冠肺炎疫情趨緩之際，確定探尋古道計畫如期舉行。

擔任受旗代表的晨曦服務社社長鄭宜玲同學表示，打從2歲那年動過人工電子耳手術後，家人對她就相當保護，阻止她參加水上活動，或是害怕她參加活動時因聽力因素導致危險等諸多的不放心！而歷經兩年參加資源教室所辦理的挑戰活動後，不但媽媽放手讓她學習獨立，她也學習到相當多的經驗，將協助夥伴來完成此次的任務。

▲學生經過4個月的訓練，在新冠肺炎疫情趨緩之際，確定於7月4日出發挑戰古道探尋之旅。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.03）

保健與諮商中心吳姿音主任說，此次活動主軸為「勇敢做自己」，其代表的精神表徵就是：「相信自己有足夠的能力去面對生活中的逆境，透過獲得人生成功經驗的累積，不再為自己的限制而感到膽怯，而是勇敢迎接未知的挑戰」。