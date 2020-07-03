彰化鹿港及溪湖分局卸、新任分局長聯合交接

彰化縣警察局今（3）日舉行鹿港及溪湖分局卸、新任分局長聯合交接典禮，由局長許錫榮主持布達儀式，縣長王惠美致詞勉勵，在許錫榮局長的領導之下能發揮所長，共同朝「美好彰化、希望城市」的目標來努力打拚。

▲彰化縣警察局舉行鹿港及溪湖分局卸、新任分局長聯合交接典禮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.03）

新任鹿港分局長由台東縣警察局關山分局長潘仕能接任，溪湖分局長由新竹縣政府警察局新埔分局長婁自強榮調任。其中婁自強為中央警察大學第55期，最高學歷中央大學土木工程學系博士。王惠美感謝卸任的鹿港分局長廖志明、溪湖分局長楊贊鈞努力守護彰化的治安，更對新任鹿港分局長潘仕能、溪湖分局長婁自強寄予厚望。

▲溪湖分局長由新竹縣政府警察局新埔分局長婁自強榮調任。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.03）

王惠美指出，彰化縣在全國治安滿意度調查名列前茅，相信在許錫榮局長的領導下及生力軍的加入，同仁能全心全力投入警政工作，確保民眾生命財產安全，提供彰化縣民一個良好的治安、交通環境，相對的縣府團隊對於警察同仁福利的爭取，也會不遺餘力，共同朝「美好彰化，希望城市」的目標來努力。

▲新任鹿港分局長由台東縣警察局關山分局長潘仕能接任。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.03）

新任的鹿港分局長潘仕能、溪湖分局長婁自強分別擁有碩士、博士學歷，職務歷練完整，工作經驗豐富，王惠美說，最近6月份破獲製毒集團，查扣毒品咖啡包2800多包，不法所得新臺幣200餘萬元，提供彰化縣居民最佳的生活安全保障。