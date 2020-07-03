影／選用行動支付三倍券　經濟部加碼抽電動機車

為推動科技、數位化旅遊商圈，爭搶「三倍消費券」商機，彰化縣政府今（3）日在彰化演藝廳舉辦「行動支付之市場趨勢及應用方法」說明會，邀請行動支付平台業者，針對行動支付市場趨勢、商圈推廣與多元支付服務進行分析，期盼全面振興經濟。

▲爭搶「三倍消費券」商機，彰化縣政府舉辦「行動支付之市場趨勢及應用方法」說明會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.03）

縣長王惠美表示，疫情之後再加上網購越來越風行，更可看出行動支付是未來趨勢，也是勢在必行，感謝經濟部中小企業處等單位等協助辦理說明會，主要是讓商家及鄉親熟悉了解行動支付的福利。

王惠美指出，為了協助縣境內各產業界，能夠爭搶將在七月十五日起啟動的三倍消費券龐大商機，特別會同中小企業處盛大舉辦「行動支付之市場趨勢及應用方法」說明會，邀集在地的各項產業業者、商圈以及休閒農漁園等相關組織前來參加，並由台北市電腦公會與台灣三大電子支付系統（LINE Pay Money/街口支付/台灣PAY）蒞會說明，針對行動支付政策、各支付平台振興三倍券優惠方案進行說明，希望能實質振興地方商機。

▲台北市電腦公會與台灣三大電子支付系統（LINE Pay Money/街口支付/台灣PAY）蒞會說明。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.03）

中小企業處副處長蘇文玲說，謝謝王縣長辦這活動，目前大家仍比較熟悉用現金交易，這是還無法快速推動行動支付的原因，在疫情期間，使用行動支付無接觸的交易方式，振興三倍券只要綁定行動支付、信用卡或電子票證，就能抽電動機車，這也是選用紙本振興三倍券民眾沒有的福利。

王惠美指出，因縣境內還約有五成商圈或特色店家，還沒有建制「行動支付系統」，中小企業處呼籲現在申請裝設還來得急，就可隨即配合「振興三倍券」的推動，讓各特色店家在後疫情時代，都能取得更多元化支付方式、搶得商機，達到邁向科技數位心商圈的目的。

▲縣長王惠美表示，疫情之後再加上網購越來越風行，更可看出行動支付是未來趨勢。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.03）

指出，在過去十年中，智慧型手機成為全球消費者必備科技產品，智慧型手機的普及觸發了消費習慣的改變，根據金管會資料調查顯示2019上半年度電子支付的交易筆數已達23.71億筆，交易金額更高達1兆9,908億元，顯示電子支付在消費交易市場的重要性。

經濟綠能發展處