首波流浪犬貓免費結紮活動今展開　全縣預計結紮877隻

▲「浪愛回家~流浪犬貓免費結紮」活動，預計全縣結紮877隻，彰化市部分預定結紮100至150隻。。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.03）

為處理日益嚴重的流浪犬貓繁衍問題，彰化縣政府今年度首度實施大規模的「浪愛回家~流浪犬貓免費結紮」活動，首波於今（3）日至5日在彰化市老人文康活動中心登場，預計全縣結紮877隻，彰化市部分預定結紮100至150隻。據估計，彰化縣流浪犬貓數量約1萬6000多隻，因收容所收容空間嚴重不足，衍生出許多問題，如流浪犬追逐攻擊人等，彰化市就曾發生高中生騎單車遭流浪犬追逐跌倒重傷的意外；為此，彰化縣首度嘗試啟動大規模捕捉、絕育、注射疫苗、放回原地的計畫，今日起先從彰化市登場，今年度編列經費執行目標877隻，由彰化縣浪愛回家救護協會負責執行。彰化縣浪愛回家救護協會執行長林育辭表示，犬貓的生育力驚人，一年可以生育2、3次，平均每次生5、6隻，量體再大的收容所都可能在短短時間就滿患，捕捉、絕育、野放應是目前較有效的做法。彰化市長林世賢說，雖然結紮無法完全根絕層出不窮的流浪犬貓各種亂象，但至少可適度地控制數量，避免繁衍問題不斷惡化；他更呼籲民眾，飼養毛小孩是件好事，但既然養祂就要愛祂，勿隨意棄置，導致流浪犬貓衍生出來的問題愈來愈嚴重，他也請求大家，若要飼養，儘量以領養流浪犬貓代替購買，結紮代替撲殺，幫毛小孩找到幸福家庭。林世賢強調，要解決流浪犬問題，只靠市公所仍然不夠，應由中央、縣府及民間團體，包括設置動物收容所、協助誘捕流浪犬，提供結紮處所等資源；同時進行動物生命教育宣導，讓民眾不要任意棄養，方能有效處理流浪犬問題。