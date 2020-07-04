金門推創意畜產品　試吃民眾瘋搶捲餅、起司、冰淇淋

迎接暑期暑旅遊旺季，金門縣政府結合所轄「四所一廠」，推出優化升級版親子嘉年華觀光活動，當中畜試所為帶動地區畜牧業發展，協助業者開拓觀光啇機，於今(4)日舉辦「加工新生活-畜產新亮點」創意畜產品發表會，所發表之「酒糟牛肉捲餅」、「莫拉瑞起司」及「蜂蜜冰淇淋」，讓現場試吃民眾愛不釋手。





為推廣「金門酒糟牛肉」，研發創意畜產品，由縣畜試所舉辦的「加工新生活-畜產新亮點」創意畜產品發表會，上午十一點在金門縣畜產試驗所旅服中心登場。



▲縣議員蔡水游(左)、縣長楊鎮浯(中)、畜試所所長許一傑等特別換上各民族服飾，為發表會站台助陣。(圖/記者蔡若喬攝) ▲炎炎夏日，蜂蜜冰淇淋是小朋友的最愛。(圖/記者蔡若喬攝) ▲以金門酒糟牛肉為食材，佐以精心調製的醬料的捲餅，試吃民眾讚不絕口。(圖/記者蔡若喬攝) 金門畜試所指出，「酒糟牛肉捲餅」一反過去傳統的牛肉料理還是牛肉麵的形式，改用牛肉捲餅，邀請萬豪集團台中萬楓五星級飯店的阿川師，以金門特有金門酒糟牛肉為食材，佐以精心調製的醬料，推出韓式燒肉捲餅、美式BBQ牛肉捲餅、印度咖哩捲餅等美食，並提供200份供民眾嘗鮮。





另「莫扎瑞拉起司」則是委由國立金門大學食品科學系，利用畜試所現有的鮮乳，研發加工製作; 「蜂蜜冰淇淋」是畜試所與地優良小農配合，以當地生產的食材加入冰淇淋中，去年的火龍果冰淇淋與冰棒大受好評，今年則是結合地區小農自產蜂蜜，研發蜂蜜冰淇淋，讓參與活動鄉親品嚐不同層次的冰淇淋口感。



畜試所表示，今天所發表的三項新產品，除了以金門在地酒糟牛肉的魅力廣為宣傳，若業者有興趣可以洽詢畜試所後續使用，同時畜試所也會秉持輔導產業發展，協助民間建構屬於地區產業的獨特性與前瞻性，進而帶動金門的畜牧發展、成就金門美食旅遊商機。



