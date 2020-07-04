送住宿券當伴手禮　嘉義捐血速度創紀錄

▲嘉義市深聽關懷協會與承億文旅合作，共同主辦「我最熱血沸騰的一天捐血活動」。（圖／記者郭政隆攝影2020.7.4）

▲捐血的民眾。（圖／記者郭政隆攝影2020.7.4）

▲此次捐血活動由深聽協會理事長郭福利、市議員黃思婷發起。（圖／記者郭政隆攝影2020.7.4）

捐血，除可救人一命，還可以促進自己身體的新陳代謝，讓身體自動產生新血，可以降低血液中的鐵，同時還有血型、血壓、肝指數、有無B肝或C肝等基本的健康檢查，而為鼓勵民眾挽袖捐血，嘉義市深聽關懷協會與承億文旅合作，共同主辦「我最熱血沸騰的一天捐血活動」，祭出著名連鎖飯店住宿券作為捐血伴手禮，吸引不少民眾前來捐血。往年每到暑假總是會鬧血荒，特別是今年在疫情衝擊下，全台灣的血庫跟著拉警報，嘉義市深聽協會在獲知後，即找了承億文旅來贊助合作，同時為了讓公益活動能更加吸引力，呼籲民眾只要捐 500cc 的血就能領取住宿卷，此外，還募集了麥當勞的漢堡、Worldgym 健身房體驗卷、嘉義嘉年華電影票買一送一、藝唐木藝等多家在地企業與店家，集合各資源一起做愛心，就是希望讓民眾知道，其實做公益可以很新潮、很有趣又很具意義。這次捐血活動，因適逢假日周末，地點又選在嘉義市文化公園與民族路交叉口，活動是早上9點半前開始，這當中曾一度出現長長的捐血排隊人潮，並聚集超過百人等候捐血，而第一位排隊捐血者則是早上5點就來排隊，現場有盧柏丞、蔡詠如兩位「首捐族」，第一次捐血響應公益活動，當天總計有破百袋的供血量；負責執行此次捐血活動的嘉義捐血站護理師駱宛儀指出，以往民眾大多捐250cc，此次捐500cc的民眾首度超過250cc，對於用血人來說是一大福音，原本血庫撐不到一週，今日的捐血速度創下嘉義市紀錄。嘉義市深聽協會理事長郭福利表示，這是該會第一次舉辦捐血活動，初衷很簡單，就是不能讓疫情影響台灣的血庫，很快就是暑假了，隨著意外的增加用血量也隨之增高，若能透過我們互相支持舉辦活動，為台灣的血庫盡上一份心力，那正是該協會組成的目的之一，第一次舉辦就有如此亮眼的參與人數，讓深該協會對於實踐公益的信心加大許多，未來該會也將不遺餘力，持續為嘉義市的弱勢族群與公益事業付出，聆聽嘉義、同時關愛嘉義，讓愛心加乘而無限廣大。