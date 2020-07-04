提醒用路人　國1彰化交流道6日起連3天夜間施工封閉

▲高速公路局辦理國道1號大雅至大林路段瀝青混凝土路面整修工程，7月6日起連續3天封閉彰化交流道北上出、入口匝道，實施夜間施工。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.04）

高速公路局中區養護工程分局辦理高速公路路面整修工程，7月6日起連續3天封閉彰化交流道北上出、入口匝道，實施夜間施工，施工期間為每晚8點至隔天清晨6點，籲請用路人依既有指示牌及工程施工單位所設導引牌面說明行駛，遵守管制人員導引，以確保行車安全。

為因應國道1號高速公路路面整修工程，彰化交流道北上出、入口匝道，將從7月6日起至8日，每天晚間8點至隔天清晨6點實施封閉管制，管制期間配合高速公局規劃替代道路改道路線，以及避免因上、下匝道改道車流影響交流道周邊交通順暢。

縣警局交通隊隊長林世明說，交通隊將於彰化市中華西路、新平路口及彰鹿路、彰水路口等2處改道路線的重要路口編排交通疏導警力，加強指揮疏導改道車流，另編排警力加強交流道周邊道路巡邏，遇車流回堵時機動處置，呼籲用路人確實遵守管制與導引確保行車安全。

▲7月6日起連續3天封閉彰化交流道北上出、入口匝道，實施夜間施工。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.04）

林世明指出，依據施工資訊，7月6日晚間8點到隔天清晨6點，封閉位置為彰化交流道北上出口（往彰化方向）匝道，進行路面整修，施工期間國道1號北上出口往彰化方向車輛，請改由國道1號北上出口往鹿港方向匝道下高速公路，至中華西路迴轉往彰化方向行駛。

▲7月8日晚間8點到隔天清晨6點，進行國道1號彰化交流道（彰化方向）北上入口匝道及北上出口匝道（往鹿港方向）路面整修。（圖／記者陳雅芳攝）

林世明表示，7月7日晚間8點到隔天清晨6點，封閉位置為彰化交流道（鹿港方向）北上入口匝道，進行路面整修，施工期間，由鹿港方向往國道1號北上入口匝道匝道車輛，請直行中華西路至新平路口迴轉，由彰化方向往國道1號北上入口匝道行駛。

▲施工期間國道1號北上出口往彰化方向車輛，請改由國道1號北上出口往鹿港方向匝道下高速公路，至中華西路迴轉往彰化方向行駛。（圖／記者陳雅芳攝）

林世明說，7月8日晚間8點到隔天清晨6點，進行國道1號彰化交流道（彰化方向）北上入口匝道及北上出口匝道（往鹿港方向）路面整修，屆時將封閉該2處出、入口匝道

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施工期間，彰化方向往國道1號北上入口匝道車輛，請直行新平路至中華西路口迴轉，由鹿港方向往國道1號北上入口匝道行駛；另外，國道1號北上出口往鹿港方向車輛，請改由國道1號北上出口往彰化方向匝道至新平路迴轉往鹿港方向行駛。