大安沙雕音樂季　打卡熱點正夯

2020大安沙雕音樂季持續熱燒中，以「環遊世界文化巡禮」主題帶領大小朋友嗨翻美好夏日，現場民眾也直呼，「省下機票錢來台中旅遊真的很值得」，將台中知名景點、世界知名地標、歷史古蹟、建築奇景、節慶文化與自然人文搬到大安，讓民眾盡情打卡拍照玩樂，用行動力環遊世界。

觀旅局長林筱淇表示，來到大安沙雕音樂季除了可欣賞到世界各城市景點沙雕、親子共樂的明信片塗鴉、動手做沙雕、品嚐新鮮海產及美食小吃，還能在今年首創的「Q版海洋觀景平台」拍攝出一系列沙雕錯位照片，今年沙雕位置搭配觀景平台高度與方向，讓拍照者能利用不同的視角發揮創意拍下逗趣的畫面，像是義大利比薩斜塔這座沙雕，就很適合來一張扶正斜塔的搞怪創意照片。

另外也推薦與蹦蹦跳跳袋鼠和Q萌無尾熊來個親密接觸照、跟吳哥窟來個滿意大微笑合照!現場也還有許多精巧細緻的世界沙雕，值得讓您放慢腳步仔細欣賞沙雕師傅的細緻雕工。

林筱淇也說，除了連續16天精彩可期的沙雕藝術展，主辦單位更加碼規劃「日日FUN心玩」環遊世界明信片繽紛塗鴉樂與親子沙雕DIY，民眾可至大安濱海樂園活動服務台索取每日限量300張的環遊世界彩繪明信片，盡情發揮創意塗鴨，喜愛著色的民眾千萬不可錯過!另外於沙灘設置的親子沙雕DIY區，民眾無需報名即可在現場使用沙雕玩具器材讓大小朋友一起發揮巧思，堆出一座座迷你可愛沙雕，大安沙雕音樂季持續至7月12日止。

大安沙雕音樂季，尚未一睹環遊世界創意主題沙雕的朋友們，不妨安排一趟兩天一夜甲安埔海線輕旅行!把握時間攜家帶眷一同來大安賞沙雕、觀夕陽、踏海浪、吹海風、堆沙堡、塗鴉樂、享美食，享受夏日沙灘戲水的旅遊樂趣！