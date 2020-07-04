新北環保小局長今授證　宣誓為環境保育共同努力

▲第七屆環保小局長將象徵責任與榮譽的環保小局長臂帶交給下一借局長。（圖/新北環保局提供）

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新北市環保局今(4)日舉辦「第8屆環保小局長交接暨授證典禮」，邀請新舊任環保小局長一同到場，由環保局長程大維親自頒發當選證書給114位新上任的環保小局長們，並共同宣誓傳承環保使命。由中和區自強國小蕭又甄同學在典禮中代表所有環保小局長向局長獻上「做一件事讓地球更美好承諾書」；環保局表示，每年的地球環境季期間，環保小局長都會號召全校師生一起「做一件事讓地球更美好」，許多學校更設計了多元的環保行動主題。環保局指出，環保行動主題有林口區林口國小利用果皮製成酵素，在校園中推廣，讓學習環境散發一股清新果香；板橋區中山國小則舉辦環保跳蚤市場活動，結合環保議題，教導學生廢物利用及保護環境，培養學生愛物、惜物的觀念；而汐止區長安國小及貢寮區福隆國小則不約而同地教導師生使用自然工法，不噴灑農藥、不亂施化肥的方式種菜，讓師生體驗自給自足的同時，不破壞生態。今天典禮中也邀請10位甫卸任的第7屆小局長特別與大家分享這一年的收穫與心得特別的是，交接現場出現一對姊妹花，分別是來自永和區網溪國小的陳亭廷及陳亭竹，第8屆的亭竹由姊姊手中接過臂帶，格外興奮，也期許跟隨姊姊的腳步，為環境多盡一份力。程大維說，今(109)年適逢世界地球日50週年，疫情雖然在短時間內大幅地改變人們的生活，但也正因感受到大自然反撲的威力，更加堅定了必須保護環境的決心；今年在疫情的影響下，部分小局長課程改為線上教學，讓小局長們於防疫期間，也能不間斷地吸收環保新知，並將觀念帶入生活日常。環保局表示，新北市自102年起推出「環保小局長計畫」至今，已經完成712位環保小局長培訓，每一年都能從小局長的身上發掘環境教育的珍貴，因為計畫設計概念是「帶著走，回家立刻派上用場」，透過一系列「環保小局長育樂營」及「環保小局長12堂課」的課程學習，現場親自體驗環保作業，動手實作學習環保知能，期盼每位小局長都能將學習到的觀念帶入成長過程的每個階段，為環境努力，讓我們身處的這片土地越來越好。