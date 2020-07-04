影／西斗酒趣體驗營　暢玩採果釀酒「微醺品酒體驗」

今夏就來場令人迷醉的「微醺之旅」吧！彰化二林西斗農村產業促進協會「醉愛西斗玩味酒趣體驗營」今(4)日在台灣酒窖啟航，活動由協會與在地8家葡萄酒莊聯合辦理，帶領民眾親身體驗採果、手搗葡萄、裝桶封存釀造的樂趣，還可享用在地美食、跟著火龍果園主採果趣。

▲體驗營是由8家酒莊分組接待參加的民眾，讓民眾親自透過採葡萄。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.04）

為搶攻振興券商機，在場的8家酒莊莊主也聯手宣布振興券消費特惠，7月15日起只要持振興券到酒莊消費，就可免費享受價值250元以上的「微醺品酒體驗」服務，邀請民眾走訪西斗品味在地釀造的葡萄酒香與微醺滋味。

水土保持局南投分局分局長陳榮俊指出，彰化縣二林鎮西斗社區的葡萄酒產業經過數十年的醞釀，以友善、安全等方式栽培種植葡萄，再結合莊主熟稔之釀酒工藝，釀造出風味鮮明且果香十足的香醇葡萄酒，其品質並不亞於進口葡萄酒品牌。

▲今夏就來場令人迷醉的「微醺之旅」吧！在台灣酒窖啟航。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.04）

這次推出的體驗營是由金鴻勝、益長、蘭輝、戀戀、金玉湖、清驛泉、秉森和鵬群頂等8家酒莊分組接待參加的民眾，讓民眾親自透過採葡萄、釀造、果渣分離、裝瓶、評酒和紅酒晚宴等環節，了解台灣葡萄酒的製作過程，也推廣西斗產業特色與酒莊文化。

振興三倍券即將於7月15日上路，對此8家酒莊的莊主也聯手宣布振興三倍券到酒莊消費的特惠方案，即日起至年底，只要民眾持紙本振興三倍券到酒莊消費，就可以免費享受價值250到350元「微醺品酒體驗」服務。

▲讓民眾親自透過採葡萄、釀造、果渣分離、裝瓶、評酒和紅酒晚宴等環節，了解台灣葡萄酒的製作過程。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.04）

西斗農村產業促進協會理事長陳蜂表示，今年是以蒸餾酒為主題的釀造體驗，因此今日選用的最適果品為金香釀酒葡萄，並以鵬群頂及金玉湖酒莊的葡萄園為主要採果區，由8家酒莊釀造師向民眾解說採果、選果、剪果及搗碎釀造的技巧與方法後，就讓民眾親自進行採果釀造的各項流程，過程充滿新鮮感與趣味性。

第二階段以後的體驗營活動則還有25日的「啟桶-新式蒸餾微醺」、8月22日的「自玩-古法蒸餾趣」，以及10月9日的壓軸「金迷紫香‧醉愛西斗紅酒饗宴」。有興趣參加體驗的民眾，只要持振興券就可以每個人2000元的優惠價參加第二階段以後的體驗活動，歡迎大家上網報，報名期限至8月22日截止。