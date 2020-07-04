彭伯伯你還好嗎？金門縣榮服處慰問77抗戰參戰榮民

▲拿出當年與同僚合影照片，彭伯伯感慨的說照片中除自己外都已成佛。(圖/金門縣榮服處提供)

▲彭伯良曾參加過八年抗戰。(圖/金門縣榮服處提供)

今年適逢77事變，又稱盧溝橋抗戰83周年，這場因局部的衝突，演變成中國軍民全面對日抗戰的開端，絕對是個值得紀念的日子；國軍退除役官兵輔導委員會馮世寬主任委員非常關心當年參加抗日戰爭尚在社會各角落的老兵，特請金門縣榮服處長呂媽定前往慰問居住在金門的參戰老兵彭伯良伯伯，向他致上崇高敬意。呂媽定率總幹事賈鴻來等人於七七事變抗日戰爭紀念日前夕，代表馮主委前往當年曾參加過八年抗戰官兵彭伯良伯伯家中探視慰問，彭伯伯為金門地區參戰官兵之一，看見處長親訪夫妻倆非常開心，講述其當年抗戰情況及自己年幼從軍的心路歷程，他說他是湖南湘陰人，15歲遇日寇犯湘，19歲也因日襲湘江而停學加入國軍，參與衡陽游擊，抗戰勝利後，民國三十五年隨軍轉進來臺，服役於嘉義陸軍95師無線排，並拿出當年與同僚合影照片一一介紹，彭伯伯感慨的說照片中除自己外都已成佛了，他是金門榮服處口中的彭老爺子。呂媽定表示，當年參加抗日戰爭的官兵現在年事已高，更需要我們的照顧與關懷，歷史巨輪未曾停止，老兵一直都在，只是慢慢凋零，常有見一次少一次，見一位少一位的感慨，特別珍惜與伯伯相處的日子，今日特別代表主任委員探視彭老爺子生活狀況並致贈慰問品，向他老人家致上至誠的敬意。