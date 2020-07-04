美國國慶活動首度在台南舉辦　賴清德親蒞祝賀

▲賴清德表示，旅美球星王建民和郭泓志，是台美最佳棒球大使。（圖／記者陳聖璋翻攝）

▲賴清德強調，台美共同的核心價值就是「自由」和「民主」。（圖／記者陳聖璋翻攝）

7月4日是美國244週年獨立紀念日，美國在台協會（AIT/T）今年首次移師台南市立棒球場，4日晚間在統一獅主場對陣中信兄弟的比賽中，舉辦「美國日紅不讓」國慶慶祝活動，副總統賴清德特別親自出席，祝賀美國生日快樂。賴清德表示，美國在台協會特別在獨立紀念日的今天，於台南棒球場舉辦「美國日紅不讓」活動，以棒球牽起台美情誼。賴清德指出，棒球，是美國家庭生活的一部分，也是台灣的國球，而擔任美國國慶日開球嘉賓的旅美球星王建民和郭泓志，在大聯盟都有亮眼的表現和貢獻，是台美最佳棒球大使。賴清德說，台美關係近來全方位深化，進行多項實質合作，無論是兩岸及區域安全、經濟議題、全球夥伴關係，一直到今年三月，外交部和美國在台協會（AIT/T）共同發布「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，可以說是「真朋友、真進展」。今天前來祝賀美國生日快樂，也再次表達，台美共同的核心價值就是「自由」和「民主」，賴清德強調，台灣將持續堅定站在民主國家陣營中，為其他追求民主、繁榮的國家，樹立榜樣，期待雙方在既有堅實基礎上，強化台美在全球議題的合作，打出滿貫全壘打。台南市長黃偉哲也受AIT/T處長酈英傑(Director Brent Christensen)之邀出席這場意義非凡的盛會，黃偉哲表示，台南一直是台灣的棒球城市，棒球跟市民生活密不可分，棒球傳遞出努力不懈的精神，不僅是台美共享的價值，更是台南人的寫照。黃偉哲指出，台南不僅將連續主辦7屆「WBSC U12世界盃少棒錦標賽」，且多年來先後培養出許多傑出的棒球選手，包括今天擔任開球嘉賓的王建民、郭泓志，都是在美國職棒大聯盟創下好成績的台南子弟，因此感謝AIT/T這次別具慧眼，選中台南作為國慶活動的舉辦地點，讓所有台南人都與有榮焉。黃偉哲說，全球受疫情嚴重衝擊，唯獨台灣防疫有成，台灣職棒才能成為世界上少數幾個正常運作的職業賽事，尤其台南在防疫作為上的超前部署，是六都之中確診病例最少的城市，而這個賽季每場統一獅在台南的主場比賽，也提供全程英文轉播，讓全球球迷零時差觀賞賽事，並鼓勵每個人都能從比賽傳達的活力，與選手積極應戰的精神中，獲得在艱難中繼續邁步前行的力量