口角遭辱罵憤殺鄰居　凶嫌深夜羈押

經台南地方檢察署檢察官聲請羈押；4日深夜，台南地方法院強制處分庭值班法官審理後，裁定羈押，未聲請禁見。

值班法官指出，陳嫌經訊問後，法官依據檢警偵辦提出之證據，並參酌被害人遭到刀具砍刺之受害部位為胸部、頸部、腹部多處，均屬要害，故認被告涉犯刑法第271條第1項、第2項之殺人既遂、未遂罪嫌，犯罪嫌疑重大。

陳嫌於犯案後，先予騎駛機車逃逸離去，沿路丟棄作案刀具等物，嗣而才改向警方投案，故仍有事實足認為陳嫌有逃亡之虞，有刑事訴訟法第101條第1項第1款之情形。

陳嫌所涉為最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，涉犯重刑罪名，而重罪常伴有逃亡之高度可能，又陳嫌自承逃逸時亦曾有自盡之念頭，如未予羈押，可預期陳嫌逃匿以規避審判程序之進行及刑罰之執行之可能性甚高。

值班法官表示，參酌陳嫌所涉殺人等罪嫌，造成2人死傷，害及人命，嚴重危害社會治安，妨害社會安寧，權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益、身心狀況及防禦權受限制之程度，認有羈押之必要。

依刑事訴訟法第101條第1項第1款、第3款規定，陳嫌應予羈押，以利追訴、審判。