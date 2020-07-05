專心市政　楊明州：公務員可以被潑清水，但不能被潑髒水

▲正值防汛期，為了解防汛所需，代理市長楊明州上任後立即趕往桃源區視察，瞭解建國橋施工狀況，提前佈署。(圖／高市府提供)

▲楊明州代哩市長期間，一天當三、四天用關心市民生活，每月一次的神農市集，展售在地優質農特產品，照顧在地小農。(圖／高市府提供)

▲楊明州上任後，針對城市照明、道路、水利維運及河流清疏打撈及全力防範登革熱與環境整頓工作等作業，高市府自始至終皆依循標準作業流程因應處置，絕無因執政者不同而有所怠慢或延遲處理。(圖／高市府提供)

▲楊明州也以幸福川打撈作業為例強調，環保局河面垃圾打撈工作人員在第一時間即連續馬不停蹄、來回不停撈除河面上垃圾及廢棄物，還須壓低身子趴在打撈筏上，才能來回穿梭於橋面下進行撈除作業，極耗體力又具危險性。(圖／高市府提供)

針對近來特定臉書及媒體持續對高雄市道路、水利設施維護及河面打撈作業等議題提出指控與質疑，高雄市代理市長楊明州今(5)日強調「公務員可以被潑清水，但不能被潑髒水」，市府同仁在推動市政工作過程為完成任務，有時不免有些委屈和挫敗，辛苦更是必然；但如遇惡意中傷，即應強力捍衛。超過36年的公務生涯，從基層幹起的楊明州表示，代理市長三週以來，團隊不敢鬆懈，面對問題他更嚴格要求同仁儘速解決，也因此特別對第一線的基層同仁感到不捨，楊明州也再次強調，不必要的政治解讀無助於城市發展，2個多月的代理期間，是看守也是對城市的承擔，念茲在茲，一天當三、四天用，雖然無法事事盡如人意，但求無愧我心。楊明州也非常感謝民眾一起來監督市政；他表示，若真實反映，市府一定虛心接受並儘速改善，但若惡意扭曲事實，特別是無視於基層同仁的辛勞付出，甚而污衊，他絕對無法接受。楊明州再度鄭重表示，市府施政與城市建設具有延續性，更期盼少一些政治口水紛擾，並給基層同仁多一些鼓勵。楊明州也指出，有關城市照明、道路、水利維運及河流清疏打撈等作業，市府自始至終皆依循標準作業流程因應處置，絕無因執政者不同而有所怠慢或延遲處理，甚而他代理期間更嚴格要求，以致有橋頭區南北路工程在端午佳節漏夜趕工完成的案例。至於，路面龜裂和道路積水是他代理之前就已有的現象，但所有的問題與考驗，代理團隊都責無旁貸。楊明州也以幸福川打撈作業為例，市府基於防洪所需，環保局河面垃圾打撈工作人員在第一時間即連續馬不停蹄、來回不停撈除河面上垃圾及廢棄物，有時河面會隨潮汐上漲而升高水面，以致打撈人員在狹窄的橋墩下，還須壓低身子趴在打撈筏上，才能來回穿梭於橋面下進行撈除作業，極耗體力又具危險性，他也再次鄭重呼籲，不要以政治口水來抹煞基層同仁的辛勞。