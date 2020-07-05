國道1號彰化交流道施工告示牌　眼尖民眾發現：多1天

▲彰化交流道在即將封閉匝道進行施工，高公局在交流道周邊懸掛告示牌上的封閉日期。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.05）

▲彰化交流道在即將封閉匝道進行施工。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.05）

▲高速公路局最近在彰化交流道周邊平面道路懸掛告示牌公告施工及封閉日期，多了1天。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.05）

預見未來嗎？彰化交流道在即將封閉匝道進行施工，家住台中市湯姓用路人眼尖發現，交流道周邊告示牌上的封閉日期，單次封閉管制應為1天卻寫成2天，直呼：「太扯了！」，高公局調查是廠商作業疏失，要求廠商5日全部修正，以維護用路人權益。國道1號彰化交流道北上出、入口匝道，將從7月6日起至8日，每天晚間8時至隔天清晨6時實施封閉管制，進行路面施工，高速公路局最近在彰化交流道周邊平面道路懸掛告示牌公告施工及封閉日期。用路人湯世名開車行經中華西路從交流道北上時，發現告示牌上除了7月8日20時至7月9日6時外，竟還多出「7月9日20時至7月10日6時」，不禁納悶「封閉日怎會多出1天？」再從中華西路迴轉往彰化方向行駛，又看到告示牌上7月6日20時至7月7日6時外，竟還多出「7月7日20時至7月8日6時」，直呼高公局、廠商竟都沒有發現烏龍告示牌，實在太扯。彰化縣警局交通隊長林世明說，依據高公局施工資訊，7月6日晚間8時到7日清晨6時，封閉位置為彰化交流道北上出口（往彰化方向）匝道，進行路面整修，施工期間國道1號北上出口往彰化方向車輛，請改由國道1號北上出口往鹿港方向匝道下高速公路，至中華西路迴轉往彰化方向行駛。7月7日晚間8時到8日清晨6時，封閉位置為彰化交流道（鹿港方向）北上入口匝道，進行路面整修，施工期間，由鹿港方向往國道1號北上入口匝道匝道車輛，請直行中華西路至新平路口迴轉，由彰化方向往國道1號北上入口匝道行駛。7月8日晚間8時到9日清晨6時，進行國道1號彰化交流道（彰化方向）北上入口匝道及北上出口匝道（往鹿港方向）路面整修，屆時將封閉該2處出、入口匝道。施工期間，彰化方向往國道1號北上入口匝道車輛，請直行新平路至中華西路口迴轉，由鹿港方向往國道1號北上入口匝道行駛；另外，國道1號北上出口往鹿港方向車輛，請改由國道1號北上出口往彰化方向匝道至新平路迴轉往鹿港方向行駛。高公局中區養護分局斗南工務段說，是廠商作業疏失，並表示經查彰化交流道周邊所有告示牌的匝道封閉日期，除了正確日期外，還又「多了1天」，已要求廠商將「多出的日期」遮蓋，以免用路人混淆。