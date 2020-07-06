不止精於算吉凶　結善緣董事長更樂於捐款助學

不論手機號碼、車牌數字等，只要配合個人的年籍生肖，嘉義縣太保市結善緣公司董事長陳德亮就能據以計算出吉凶，準到令人嘖嘖稱奇，幾乎讓人佩服到五體投地；陳董事長同時也是一位每年捐款給國、中小學校，協助興學的慈善家。從經營木雕藝品，到五金製造出口，陳德亮經營事業曾歷經5次祝融損失慘重。後經觀世音菩薩托夢為公司改名「結善緣」，提點陳德亮要懂得行善、感恩與助人，事業終於一帆風順。多年前，即從易經、堪輿學中，研究推算出數字的密碼，只要從個人持有的手機號碼、車牌號碼的數字，就能推論事業、健康等的吉凶，準到聲名已經遠播，連政官商界名流都慕名前來論斷未來。陳德亮也因而開始捐神像給廟宇（如捐巨型關聖帝君木雕神像給雲林縣四湖參天宮）、擔任家長會長捐款協助太保國小、安東國小等校的校務發展，曾獲頒太保市好人好事代表等榮譽。太保國小連國欽校長表示，榮譽會長陳德亮，常年關心學生、支持學校，為鼓勵學生能夠全力參加各特色團隊的練習與比賽，因此近3年共捐贈達40萬元經費給學校當校務發展基金，鼓勵學生與支持各特色團隊的發展，目前學校直笛隊、田徑隊、棒球隊、鼓藝隊、科展團隊等，在陳會長的鼓勵下各團隊表現優異，如棒球隊、科展團隊在今年都取得嘉義縣代表權參加全國賽、科學展覽榮獲全縣第一、「國中小學推動閱讀成果學生才藝競賽」榮獲佳績。