影／服務學習 大葉大學企管系師生到東山國小積木教學

孩子的世界就是玩的世界，藉由好玩的遊戲來培養孩子的專注力，才是最有效率的做法，大葉大學企業管理學系助理教授鄭焜中帶領大三生陳仕翰、吳洛羚、大二生江尚洋走出教室，到東山國小進行積木教學，引導17名小二學生組裝迴力車，認識科學原理，發揮服務學習的精神。

▲大葉大學企管系鄭焜中老師(左二)教東山國小小朋友用積木組車子。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.05）

企管系助理教授鄭焜中表示，積木教學由學生運用科學原理當基礎，設計積木遊戲教案，並到東山國小與二年級小朋友互動，不只是小朋友可以在積木活動中認識科學原理、培養創造力，大學生也從公益行動中養成企劃行銷、溝通、團隊合作、創造力、人文關懷等能力，同時發掘服務的意義。

▲大葉大學企管系學生到東山國小積木教學，引導17名小二學生組裝迴力車。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.05）

鄭焜中指出，當積木在幼童的手中被操作時是有生命的，而且是那麼的栩栩如生。看著他們專注的眼神，時而搜索積木零件、時而撫摸著頭在深思，時而與同儕互動討論， 當遇到困難時還會主動找老師協助並參與討論。

企管系大二生江尚洋指出，他們針對不同年齡設計了不一樣的積木教案，這次積木教學的對象是低年級小朋友，他們採用遊戲的形式，先發給每一組一台拆掉前輪的迴力車，讓小朋友學習如何裝輪子，訓練手指肌肉靈活度，接下來告訴小朋友不同的力氣控制，會讓車子前進的距離不同，透過誰可以完成指令的競賽，引發小朋友學習興趣，並思考如何在符合規則的情況下，達到最好的成果。

▲東山國小二年級學生在大葉大學企管系師生帶領下，體驗積木教學。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.05）

企管系三年級的吳洛羚認為，積木教學是很棒的學習機會，不論是大家事前的討論，或是執行過程得到的回饋與新想法，都有助於下一次的活動企劃，對未來就業也有幫助；企管系大三生陳仕翰說，鄭焜中老師一步一步教大家如何寫企劃書，如何把所學運用到活動中，實際到國小教學也讓他們有機會了解小朋友的思維，收穫很多。