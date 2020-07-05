跟著粉紅超跑遊雲林　抽汽車送農場

▲西螺大橋及福興宮、廣福宮與延平老街及東市場等景點。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.05）

▲雲林布袋戲館、雲林故事館等處。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.05）

▲口湖宜梧滯洪池與成龍溼地。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.05）

▲口湖宜梧滯洪池與成龍溼地。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.05）

被列為國家重要民俗活動，苗栗白沙屯拱天宮媽祖前往雲林北港朝天宮徒步進香，也是全國矚目的宗教盛事，每年都吸引數萬信徒跟隨媽祖婆進香到雲林，雲林縣長張麗善表示，今年民眾隨著白沙屯媽祖到雲林北港進香，也可搭配7月1日國旅自由行補助上路住雲林享優惠抽大獎，有機會將汽車帶回家、成為全亞洲首座太陽能農場或古坑臺灣咖啡園的主人。縣長張麗善指出，縣內業者也推出許多優惠，其中雲林良品伴手禮全民網路票選人氣獎榮獲第一名的幸福翔綺西螺麻糬大王，更加碼推出消費滿額抽賓士活動。因此，非常歡迎全國隨香民眾藉此機會跟著白沙屯媽祖進香到雲林，把大獎帶回家。文化觀光處長陳璧君指出，這次「遊雲林抽汽車送農場」活動，獎項將在11/25抽出，最大獎為汽車，獎項中也將送農場，預計為晁陽太陽能農場，將提供10個名額，每名可獲得約6坪農場4個月紅藜契作合約；古坑台灣咖啡莊園TGC也提供咖啡樹，名額有10名，每名可契作1棵，每棵咖啡樹的產量約為1公斤生豆，換算成烘好的咖啡豆約為1.5磅，約有3,000元價值。處長陳璧君表示，VDS活力東勢公司也釋出「拔蘿蔔體驗」獎項，共10組名額，中獎者可攜家帶眷一同參加(每組限4名)，不僅可在5x5平方公尺的田地體驗拔彩色胡蘿蔔樂趣，拔到的胡蘿蔔可全數帶回家，體驗當天還有營養美味的胡蘿蔔大餐提供享用，更能帶走1箱活力舞彩果汁，各項優惠活動詳情，可至雲林文化旅遊網查詢。雲縣府指出，北港擁有豐厚的人文歷史、工藝產業、百年藝陣，獲選為交通部觀光局經典小鎮，遊客也可以搭配交通部觀光局安心旅遊國旅補助專案，來雲林享自由行住宿優惠補助，上網登錄並可縣府加碼之「遊雲林抽汽車送農場」抽獎活動。同時隨媽祖進香到北港，當然要吃北港銅板美食小吃如鴨肉飯、煎盤粿、麵線糊、圓仔湯、大餅；另外，也可順遊許多在地特色景點，如國定古蹟北港朝天宮、武德宮、義民廟、巡禮北港工藝坊與北港甕牆、北港老街巷弄、水道頭文化園區，也可以到鄰近的鄉鎮景點，如口湖宜梧滯洪池與成龍溼地、台灣鯛生態創意園區觀光工廠DIY體驗、土庫順天宮與老街、西螺福興宮、廣福宮與延平老街及東市場、雲林布袋戲館、雲林故事館等處，同時品嚐在地美食小吃。相關旅遊資訊，詳情可至「雲林文化旅遊網」查詢，進香遊客可以依自己的喜好自由配，跟著白沙屯媽祖進香順遊雲林，也把大獎帶回家！