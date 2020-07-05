國旅夯！台灣虎航金早首航　金門機場灑水歡迎

國旅正夯，虎航A320今(5)天首航金門，金門縣府與航空站特別以噴水柱、舞獅迎賓，而搭乘首航班機的乘客，還在機上收到由金門特產業者(聖祖貢糖、喬安牧場及王大夫一條根)提供的驚喜特產組合包。
因應國旅，華信航空租用虎航班機執飛離島航線，今天首航金門，縣府觀光處長丁健剛及金門航空站洪念慈主任、華信航空金門站黃世賢經理等人亦親自到場接機，祝賀首航順利圓滿。
丁健剛表示，虎航的加入讓更多的旅客可以有更多選擇外，也讓金門鄉親往返台金多了一個新的一個方式。目前離島旅遊熱潮逐漸開啟，有新的航空器加入對於離島而言是有益的。
丁健剛說，目前虎航會支援到八月，縣府這邊也會持續爭取，讓金門可以在今年都有這方面的資源。目前每天早上從台北到金門是固定是8點10分，將會視情況爭取加班。
金門觀光處還表示，安心旅遊已於7月1日開跑，縣府推出加碼金好康活動，贈送住宿遊客每人1瓶金酒限量防疫酒精，還可兌換抽獎券1張，有機會拿到1年免費台灣-金門（單程）無限次飛到飽（1名）、金門高粱酒99罈（每罈市價5000元）的大獎。
金酒公司也在機場入境大廳發送「酷碰券」，可以優惠價購買包括總統、副總統就職紀念酒、金門高粱酒-慈堤落日、五公升罈裝高粱酒(如意酒)在內的優質高粱酒。
另自7月1日起至8月31日，旅客持來金機票、身分證件、合法旅宿住宿證明，即可至尚義機場（金酒門市對面）領取金酒自產防疫酒精，團體旅客則由旅行社事先提出申請，並至金門酒廠領取，每人限領1瓶，限量6萬瓶。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！