故宮與嘉義縣市合作　深耕大嘉義文化觀光

▲國立故宮博物院與嘉義縣市政府合作，推動「故嘉愛嘉 宮創嘉話」合作計畫。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.07.05）

國立故宮博物院與嘉義縣市政府合作，推動「故嘉愛嘉 宮創嘉話」合作計畫，7月5日由院長吳密察與嘉義縣、市長翁章梁、黃敏惠三方，在故宮南院共同簽署合作計畫，運用故宮資源，結合嘉義特色及產業，在文化教育、交通串聯及觀光振興攜手合作，共同深耕大嘉義文化觀光。國立故宮博物院與嘉義縣市政府合作，在文化教育、交通串連及觀光振興三大面向推出合作計畫：今年7月1日起至8月31日暑假期間，只要憑在嘉義縣市合法旅宿住宿或訂房證明，即可在住宿當天或隔天，兌換故宮南院免費入場參觀券。未來故宮將與嘉義縣市合作交通串連，規劃連接南院、高鐵嘉義站及嘉義火車站等交通樞紐，並進一步連結到嘉義市檜意森活村，一趟「宮城連線」便可直達2個熱門文化景點。此外，故宮推出「百萬學子悠遊博物館」專案，除了邀請嘉義學子來故宮南院參觀，還加碼推出「故宮進校園」，運用教具箱概念提供學校教育推廣使用。院長吳密察指出，自己去（108）年2月14日到故宮就任，南院自第一年開館147萬入館人次，第二年99萬、第三年只剩76萬，因此第四年我就要求這個溜滑梯必須拉起來，去年就成功上升至104萬，更是來南院最多次的院長。吳密察說，南院人數增長除了在北院努力之外，更要扎根地方、與在地連結，中小學生都要來南院，因此促成「百萬學子遊故宮」方案，疫情之後的國民旅遊也會與嘉義縣市政府手牽手共同行銷。縣長翁章梁表示，故宮已經看到嘉義人的需要，他謝謝吳院長在親子旅遊和百萬學子遊故宮滿足了嘉義人的期待，有接到地氣，他更期待故宮南院能和阿里山一樣，扮演著強勢景點帶動週邊弱勢景點的角色。市長黃敏惠提到文化必須要以教育為扎根，所以院長的方向是很正確，像6月21日的日環食，展現天文教育的能量；甚至南院招募的志工，很多都是市府文化局、學校退休老師。故宮南院7月1日至8月30日止每天開館至下午6點（周一休館不休園），暑假配合強檔展覽推出「2020夏日親子藝術月」，將於10日開跑。夜間還有水舞、3D水幕魔鏡表演，無人機群飛更將於18日巡演至港坪運動公園，精彩非凡，歡迎大小朋友暑假來故宮南院與嘉義遊玩。