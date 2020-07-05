咖啡與牛奶蹦出新滋味　新竹動物園羊駝兄弟好吸睛

▲ 新竹動物園近日有新夥伴羊駝兄弟「咖啡」與「牛奶」。（圖/記者金祐妤攝,109.7.5）

新竹動物園有新動物了，牠們是遠從高雄壽山動物園來做客的兩隻羊駝兄弟「咖啡」與「牛奶」，他們經過幾個月適應後，準備上工，新竹市長林智堅今(5)日前往「咖啡」與「牛奶」的新家探視，還餵食紅蘿蔔、青江菜等點心，弟弟「咖啡」卻調皮的向林智堅市長吐口水。「咖啡」與「牛奶」以毛色取名，牠們是同父異母的兄弟，今年剛滿4歲，他們看見由林智堅化身成的飼養員，一度太害羞從後門逃跑，最後才被林智堅手上豐富的食物，誘惑回來。弟弟「咖啡」，白色臉龐配上茶色毛髮、牙齒微凸，牠個性調皮又愛吃，牠冷不防突然朝飼養員林智堅吐口水，平時牠最喜歡調皮地吐口水，牠們住宿外常傳來飼養員的哀嚎。哥哥「牛奶」則是全身雪白、搭配黑色深邃五官，可是獸醫心中的「混血兒」，個性害羞、謹慎，偶爾還會發脾氣，牠直偷瞄林智堅手上的食物，卻始終面對牆壁，傲驕地不肯靠近，偷瞄的表情引來現場笑聲不斷。新竹動物園長楊礎遠表示，「咖啡」、「牛奶」經過一段時間觀察過後，身心狀況都健康無虞，展區也調整完畢，未來將會在高草疏林區與大家見面。楊礎遠指出，動物園秉持友善動物園的環境核心價值，園區動物皆不會用購買的方式新增，新增兩隻羊駝是向壽山動物園借展，園方也將絨鼠借展至壽山動物園。