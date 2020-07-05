影／美女議員溫芝樺　陪小朋友們體驗懷胎的辛苦

▲溫芝樺化身為花花老師，藉由說故事和小朋友們一起度過了一個歡樂的週末時光，也陪小朋友們玩遊戲。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.05）

為讓孩子們了解母親的辛苦，彰化縣議員溫芝樺化身為花花老師，在彰化市立圖書館為小朋友們說繪本故事，也陪小朋友們玩遊戲，在上衣中塞氣球，體驗為人母懷胎的不便。

▲彰化縣議員溫芝樺化身說故事姐姐，在彰化市立圖書館為小朋友們說繪本故事。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.05）

溫芝樺今（5）日化身說故事姐姐，在彰化市立圖書館為小朋友們說繪本故事，在溫馨互動中，還陪孩子們以小氣球一起體驗母親懷胎十月的艱辛，活潑天真的小臉蛋，神情專注，也學會孝順、體貼父母的重要。

溫芝樺特地準備2本故事與孩子們分享孝道的重要，「鴉有反哺之義，羊有跪乳之恩，馬無欺母之心」，「少年不識雙親意，觀老才曉己未來」等觀念，拉近親子之間的距離，提醒孩子們以後長大了也應多花時間陪伴雙親。

小朋友們發揮天馬行空的想像力，眼神專注聆聽，臉上的表情跟著故事的情節不斷的變化，就像身歷其境一般地投入其中。

▲小朋友們玩遊戲，在上衣中塞氣球，體驗身懷六甲的辛苦。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.05）

中場活動時，每人發給一顆小氣球，塞到上衣裡面，體驗在太陽底下揮汗爬樓梯的辛苦，十分鐘一到只要小朋友上衣內的氣球完好、沒有破掉，就能兌換領取一份精美小禮物。

溫芝樺表示，自己身為人母，認為天下父母心，只期盼孩子能在安全無虞的環境中成長藉由中場小遊戲，盼讓小朋友體認到，母親孕育胎兒需歷時10個月，這段日子不身、心都有許多變化與不適，體認孝道與家庭的重要。希望能跟大家一起為孩子努力，打造幸福的未來。

▲溫芝樺說，身為母親的跟每一個父母都一樣，總是希望孩子能夠生活得無憂無慮，能在一個安全無虞的環境下平安長大。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.05）

溫芝樺強調，這個小遊戲主要是要與孩子分享，母親孕育我們需要歷時十個月之久，在些日子不僅身體上會有生理上的不適感、行動也因此受到限制，而為了讓孩子平安出生，所產生的心理壓力更是無法用言語形容。