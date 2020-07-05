被「收割」！芳苑稻作一夕之間竟被「盜」割

▲施姓稻農種植4分8地水稻田，準備明日收割，未料前往巡田時發現，只剩下空蕩蕩的稻田。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.05）

▲網友留言「人家辛苦種稻，別人爽收割」、「真的是割稻尾了」等。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.05）

▲芳苑鄉一農民種植水稻田，稻穗已經金黃飽滿，準備進行收割，巡田時發現被盜割了，只剩下空蕩蕩的稻田，當場傻眼。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.05）

彰化縣芳苑鄉傳出「偷割稻」事件，施姓稻農種植占地4分多的水稻，好不容易準備收成了卻被盜割一空，無奈之餘向警方報案，警方據報後，追查到涉嫌「割稻尾的嫌疑人，是被割錯？還是另有隱情，芳苑警分局積極調查釐清中。芳苑警分局偵查隊長陳盈雅表示，民眾的任何事都是警察的大事，對於侵害民眾權利的民生竊案，警方一定全力將嫌犯查緝到案，還給民眾安全的生活環境。「傷腦筋，被盜割了」；施姓稻農種植4分8地水稻田，稻穗已經金黃飽滿，準備明日收割，未料昨午前往巡田時發現，只剩下空蕩蕩的稻田，當場傻眼，只好趕緊報警；施姓稻農在巡田時，發現自己辛勤耕作即將收成的近5分大稻田的稻穀被「偷割」一空，無奈之餘向警方報案。施姓農民在臉書貼文表示，「在芳苑鄉漢寶村漢興路，快速道路旁有約四分八，種稻子，本來明後天要請人要割稻，結果，昨天下午去看，已全被人割完了，傷腦筋，最好是無心啦，可原諒」等語，引起眾議。網友留言「人家辛苦種稻，別人爽收割」、「真的是割稻尾了」等，對此，施姓農民則回說：「警官退休後從事農業工作，120天的照顧，要收割前被盜了，很無奈，也無言，最好無心，我會原諒他。」芳苑警分局漢寶派出所所長許永堂表示，昨日下午5點多接獲施姓農民報案，表示稻作遭盜割，警方隨即到場，並透過農田旁工廠監視器，掌握可疑車輛追查，目前已掌握相關嫌犯；許永堂說，割稻一定要有大型車輛操作跟載運，目標明顯，很快就掌握可疑人車，惟事後是否有集團操作仍須進一步釐清。