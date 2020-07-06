房思琪翻版？治療所選擇切割

新北市衛生局發生的林姓女員工跳樓事件，彷彿是多年前的房思琪事件翻版﹔事件發生之後，廖男擔任的執行長職務迅速撤下，改由一位范姓女士接任，根據了解這家物理治療所由廖男所創立，和跳樓的林女為上司下屬關係，案發前廖男情緒沒有異常，事發之後並未進入辦公室，目前警方已經介入調查。





根據了解，這家治療所在106年由廖男創立，擔任院長和執行長職務，之後林姓女子應聘為員工，兩人因此有接觸機會﹔在林女跳樓後，治療所迅速撤下廖男職務，改由范姓女子新任執行長。





范女在接受《Nownews》記者訪問時表示，之前大家都不知道兩人交往情況，案發前幾天廖男的情緒沒有任何異常，跳樓事件發生之後，廖男就沒有進辦公室，目前警方已經介入調查，不方便多作透露。





案發後廖男任職的物理治療所也發表聲明書，強調外界有諸多網友留言、轉載相關訊息，與實際事實有所不符，林女臉書上部分文章內容中，其中所影射之事件內容，非屬事實，林女士於單位任職期間，未曾受同仁有強暴、脅迫、傷害身體、或任何違法其自主意願的情事，





聲明書強調，有關林女士與本單位廖姓同仁是否有涉有感情糾紛及林女士有無妨害家庭之問題，因為此部分已於上個月經相關人士向司法機關提出相關告訴，警方已正式進行調查，一切以司法調查結果為主。



