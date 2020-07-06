老人福利政策輸桃園？侯友宜抱屈：中央總預算對新北不公

今（6）日新北市議會總質詢，議員黃永昌認為新北福利政策應加強，針對65歲老人福利預算規劃，一年平均每人每年7000多元，但桃園卻是9700多元；侯友宜回應，中央在6都中的財源分配，對新北不公平，新北人口數幾乎為桃園2倍，但總預算卻非桃園2倍，他直喊「為什麼我們要比別人細漢」。黃永昌表示，新北市人口402萬，一年總預算有1700多億元，65歲以上人口59萬餘人，社福編287億餘元，占總預算16%，平均每人每年是7000多元；而桃園市人口225萬，一年總預算1228億餘元，65歲以上人口28萬餘人，社福支出208億，也佔總預算的16%，桃園平均每人是9700多元，希望新北也能參考桃園市提升老人福利。侯友宜回應，新北市以1700多億元總預算規模，要服務402萬人的福利跟各項建設，已經贏過桃園市很多，桃園人口數只有新北一半，若以人口數兩倍來看，新北市總預算應該有2500億元的預算規模，比現在的預算多出800億元。侯友宜說，中央只要把財劃法欠新北的200億元給新北市，許多老人福利政策，例如補牙齒、老人福利都沒有問題；主要是中央在6都中，對新北的財源最不公平，桃園市人均預算5萬4000元、台北市6萬4000元，新北市只有4萬4000元，「為什麼我們要比別人細漢」。侯友宜說，新北與桃園同樣都拿預算的16%出來做社會福利，但桃園「人少、預算多」，新北市65歲以上的老人有59萬、桃園28萬，「新北人多兩倍」，以這樣的預算，社福能做不比別人差，已經是盡到最大的力量了。