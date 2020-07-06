爭取國漫館續留台中　中市府提「絕佳區位」

台中市政府爭取國家漫畫館「留在台中」，今（6）日透過公函正式向文化部提出國漫館選址評估報告，中市府依照文化部列出區位選址條件，評選出「七大文化潛力亮點」，供文化部設置國漫館。新聞局表示，市府團隊相當重視國漫館設置在台中，各局處盤點所屬場館與合適點，初步先列出十餘處場址，經邀集建築、都市計畫、文化資產、博物館及漫畫等領域專家學者，召開諮詢委員會討論及實地現勘，委員會建議提出「七大文化潛力亮點」供文化部評估。成功大學建築系教授劉舜仁在諮詢委員會上表示，台中百年來被視為文化城，因為城市的創意氛圍，人文薈萃許多創新構思都發源自台中，形成創意城市，透過城市發展脈絡，可豐厚漫畫本身的文化基礎，並以歷史城為基盤，串聯帝國製糖廠、文資園區、刑務所官舍群，形成｢國家漫畫博物館園區」。此外，劉教授也建議可利用｢台中舊火車站」人潮聚集節點，舉辦cosplay或動漫節慶活動。台中在地漫畫家鐵柱以參與法國安古蘭漫畫節經歷為例，並強調現行台中市政府建議的場址都很完美，且台中城市的地理位置、歷史資格都足夠，不僅能吸引舊的情感，也鼓勵包容、開發新的族群，並鼓勵用漫畫向全世界溝通宣傳「歡迎來台中」未來可發展國際漫畫節。新聞局指出，日前市長盧秀燕北上拜會文化部長李永得，爭取國漫館續留台中，文化部允諾國漫館選址優先設立於台中的原則未變，市府持續開展各項評估作業，並經專家學者組成的諮詢委員會討論，提出七處場址正式向文化部提報。中市府建議場址包括：台中刑務所官舍群、台中驛第一貨物倉庫群、帝國製糖廠台中營業所(星泉公園)、台中支局葉菸草再乾燥場建築群、秋紅谷公園、東區練武段1035地號、新實營區等，從歷史氛圍的文史建築、鄰近火車站的絕佳區位、再到綠地公園內的建物等，可供選擇。依文化部國家漫畫博物館區位選址條件，如周邊交通、動漫資源、都市計畫、土地權屬、未來營運模式等各自評估，其中前3處場址位在綠空鐵道軸線上，與文化部文化資產園區串連，可發展成漫畫產業聚落。未來可結合中台灣電影中心發展漫畫之都，成為相關產業的重要基地。