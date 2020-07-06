民進黨秘書長林錫耀協調　黃明太鄭光峰退出補選　

高雄市議會議長即將改選，今（6）日經民進黨中央黨部林錫耀秘書長南下協調，原登記參選的高雄市議員鄭光峰、黃明太均同意退出議長選舉登記，經黨團會議確定將採黨團自主方式選出參選議長的人選，並重新開放登記參選，登記時間至明（7）天下午五點。林錫耀表示，今天特地從台北南下跟黨團兩位原來有意參加議長補選的議員同志黃明太、鄭光峰，大家深度的討論、共同協商，大家都體認到市長的補選在即，8月15號就要投票，為了避免在市長的選舉之前因為議長的選舉影響黨團內部和諧，大家全心全力輔選市長，所以他們願意各退一步、顧全大局，退出這次黨團內部議長補選人選的提名的機會，總之，最高的原則就是黨團內部一定要團結一致，以市長補選為最優先的考量。目前民進黨團內部產生最適當議長的人選大概有兩種方式，第一種方式就是由黨中央來協調，決定議長提名人選；第二種則是由黨團的議員共同來互推產生提名的人選，今天中午民進黨團會議也確定將採黨團自主方式選出參選議長的人選。針對退出議長補選，議員鄭光峰、黃明太均認為目前以市長補選為最優先的考量，既然退出就不會再登記參選；黃明太表示，並沒有特別感受到壓力，畢竟議長就是個付出的職位，有機會就多做點事，沒機會就少做點事，就是這樣而已；鄭光峰則表示目前議長補選時間未定，還有可以斟酌的空間，秘書長南下協調後決定兩人都退，也免得傷了和氣。