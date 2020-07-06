生活實驗室創新照顧模式　老中青共學樂陶陶

▲青銀童快樂分享會。（圖／中正大學提供）

▲授證畢業證書。（圖／中正大學提供）

▲詼諧趣味演出的老奶奶懸絲偶劇團。

為因應高齡少子化社會的時代變遷和需求，國立中正大學高齡跨域創新研究中心在大林設立第5家生活實驗室，同時由大林森呼吸生活館和中埔全美幼兒園合作試辦一項具實驗性質的老幼共學課程。為使社會大眾更進一步了解、交流及獲得分享的機會，高跨中心、森呼吸生活館與全美幼兒園特別於中正大學體育中心演講廳辦理一場別開生面的畢業典禮活動「青銀童快樂分享會」，藉由學習成果交流與資源分享，聚集老中青三代，讓參加課程的老少學員一起回顧課程執行成果，同時讓與會家長和來賓親身感受老幼共學的意義與成效。「青銀童快樂分享會」以同樂會形式進行的表演會場，由全美幼兒園44位大班小朋友整齊劃一的敲擊太鼓拉開序幕，接著精心剪輯的回顧影片讓所有人一起回味了樂學堂課程精彩片段，中生代姊妹花悅耳動人的歌聲聽得眾人如痴如醉，新住民姊妹輕盈曼妙的舞姿引得大家讚嘆連連，加上長輩老當益壯的太極瑜珈示範、到咖手精彩烏克麗麗表演、DS薩克斯風樂團的深情演奏及老奶奶懸絲偶劇團詼諧趣味的對白和維妙維肖的生動演出，過程高潮迭起。最後由小朋友活潑可愛的街舞和現場觀眾快樂互動的帶動唱，除了會場外安排有高齡健康產品和在地友善農作農特產展售的好樂快閃市集，還有老幼共同創作的靜態作品展，如人物畫像、手作小物和記憶相框等。國立中正大學副校長兼高跨中心主任的郝鳳鳴教授認為，未來社會一定會有越來越多老人，加上少子化現象，如果能夠愈早讓孩子認識老年，以後當孩子的爸爸媽媽也老了，現在付出去的愛相信最後也會回饋到他們自己身上。