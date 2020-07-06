屏東外銷香蕉運用大數據轉型　出口日本可望超過千噸

▲屏東縣長潘孟安帶領蕉農藉由導入AI智慧科技讓農民轉型生產標準化，親自前往果園瞭解香蕉成長過程。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.07.06）

▲屏東縣政府透過科技應用AIoT 模組、大數據以及數位分身農場，達到外銷產量提升與高水準果品的農業轉型。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.07.06）

屏東是台灣香蕉最大產區，近二十年來台灣香蕉外銷日本的數量與金額，在其他國家競爭下外銷量逐年下降，屏東縣政府積極協助蕉農，取得歐盟認證(GlobalG.A.P.)，屏東香蕉今年外銷出口日本的訂單，可望達2,000噸再創新高。屏東縣長潘孟安表示，時代進步農業科技化，在中央支持下，縣府帶領蕉農們朝向智慧農業轉型，以國外高端市場外銷為首要目標。潘孟安說，在經濟部工業局的經費補助下，由農金資訊股份有限公司與藝隆農產聯合率領的專業團隊，包括清華大學電機資訊學院AIoT 跟區塊鏈信賴溯源技術、金緻網路公司的數位分身技術、台灣香蕉研究所權威種植及屏科大跨校跨領域的合作，加強行銷屏東香蕉外銷日本，藉由導入AI智慧科技讓農民轉型生產標準化，以取得外銷品質競爭力GGAP認證。除了幫助屏東香蕉農外銷日本，未來還可再朝向芒果、蓮霧、檸檬...等多果品與蔬菜的轉型計畫。潘孟安也指出，屏東縣政府於106年成立台屏農公司，協助屏東農民行銷農產品到全球市場，同時與GlobalG.A.P.輔導團隊合作協助蕉農取得日本市場要求的國際標準認證，外銷量逐年翻倍成長，出口量由107年的524公噸成長到去年1,166公噸，出口值也從2,239萬攀升到5,131萬，對蕉農的收入也有一定的助益。本計畫朝向農業智慧轉型，擁有外銷日本的高品質，增加出口量為目標，助台灣香蕉農友生計，預計今年台灣香蕉輸出日本能達到2,000公噸，鼓勵蕉農轉型智慧農場打造精準農業，讓台灣香蕉再現往日榮景，打入日本高端水果市場。