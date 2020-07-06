連辦13年「搖滾台中」不中斷 17、18日線上直播開唱

▲受到疫情影響，已辦13年的搖滾台中，今年改採線上直播開唱。(圖／金武鳳攝，2020.7.6)

邁入第13年的「搖滾台中」，受到疫情影響首度改成「線上」直播開唱﹔台中市府新聞局長黃國瑋表示，今年串聯有台灣等5國樂團，將於7月17、18日線上登場，是全台首場跨國線上直播音樂節，要讓全世界都看得到。





台中市府新聞局今天舉行「2020搖滾台中」開跑記者會，由去年獲選為搖滾台中數位合輯之一的樂團「貝婷大師」開場，海克力斯、消波塊、靈魂咆哮、老破麻等樂團也出席，今年總計邀請16組國內樂團參與演出。





新聞局長黃國瑋表示，受到新冠肺炎疫情影響，國內許多音樂活動被迫取消，「搖滾台中」克服困難，採取線上直播方式開唱，儘管少了觀眾互動，但音樂人精彩表現依舊能被大家看見，還能讓全世界的人聽到，展現了主視覺所呈現的「繼續搖滾，永不放棄」精神。



▲由藝術家AKIBO操刀設計的搖滾台中音樂節主視覺，透過強烈色彩與手勢，傳達繼續搖滾永不放棄精神。（圖／金武鳳攝，2020.7.6)

「2020搖滾台中」卡司堅強，有魏如萱、宇宙人、麋先生、Suming舒米恩、大象體操、告五人、無妄合作社、P!SCO、Vast & Hazy、康士坦的變化球、I Mean Us，共11組國內知名樂團。此外，還有台中在地創作者海克力斯、貝婷大師、消波塊樂團、靈魂咆哮及老破麻5組樂團，國內樂團共計有16組樂團一起演出。





國外樂團包括日本、泰國、韓國、馬來西亞等，受到疫情影響，無法來台，以預錄方式製成特別節目穿插在網路直播中。另還邀請泰國大山音樂節、日本Fuji Rock亞洲2大音樂祭，現身說法音樂面對嚴峻挑戰的因應之道。





海克力斯樂團表示，搖滾台中邁入第13年，樂團則已成立20年，台灣獨立音樂發展環境愈來愈好，盼透過線上直播，讓更多人聽見他們的音樂。





新聞局指出，「搖滾台中」線上直播、免費收看，不用到現場，也透過螢幕嗨翻天。直播將於7月17日下午5時至晚上10時，及7月18日下午4時至晚上10時準時上線，收看平台有台中市政府新聞局YOUTUBE頻道，及新聞局臉書專頁「搖滾台中」。



