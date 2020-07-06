「異、起飛」雙殊美展　特教生展現自信舞台

▲「異、起飛！雙殊學生美術聯展」，台中教育大學附設實驗國民小學實小藝廊今展出(圖／柳榮俊翻攝2020.7.6)

台中教育大學附設實驗國民小學實小藝廊今(6)日展出「異、起飛！雙殊學生美術聯展」，具有美術才藝的特教「雙殊」學生的繪畫與攝影作品，合計80幅，立委張廖萬堅表示，此展發起以來，參展人數最多，讓特殊的孩子們能得到真正的適性發展，深具意義。「異、起飛！雙殊學生美術聯展」，「雙殊生」通過台中市鑑輔會鑑定特殊教育學生，身心障礙且兼具美術才能者，計有國立臺中教育大學附小的廖靖凱、蔡秉諺、謝淯書、曾虹菲；大勇國小陳靖，床邊教學的陳睿澤；即將升國中的新光國中薛有伶、光明國中蔡晨恩、崇倫國中顏利安、鄭詳霖，臺中啟聰學校于昕蕎、許淑宜參展，合計7校12位同學的水墨、油畫、攝影、彩畫、個人原創等身貼圖作品。雙殊美展策展人是任職於國中老師賴盈秀，她自107年度起推動「異、起飛！系列聯展」，和另一位家長林淑寬一同發起，分別在國軍803總醫院、國軍臺中總醫院中清分院、太陽餅博物館舉行；此為系列活動的第四場，由原本的三人聯展發展至現在的12人聯展，參展人次達37人，多為參與過105年起雙殊美術資源方案的學生。賴盈秀表示，美術才能優異的特殊生，具有豐沛的創作能量，但因為本身的障礙限制，難以進入美術專班接受專才訓練，致使優異才能被忽略，因此雙重殊異的孩子非常需要社會大眾的協助，提供所需的資源，希望藉由巡迴美展的機會，讓高級中等以下學校具備美術優異才能的學生，有專業的展覽環境，從參展中建立自信和成就感。賴盈秀表示，推動「雙殊美術資源方案」的初衷，她擔任特教組長多年，發現具有雙重特殊學生的優勢能力，在國教階段少有特教資源介入服務。因此在106年全國家長會長聯盟舉辦的「與教育部長有約」座談會上，提出增進雙重特殊學生優勢能力特教服務的提案，獲出席的立委張廖萬堅委員支持，旋即在立法院教育文化委員會提案決議通過，由國教署召開研商會議，決議鼓勵各縣市舉辦特殊生美術實驗計畫，推動雙殊藝才教育。畫展預計今年8月26日至9月27日將在臺中國家歌劇院發表成果美展。張廖萬堅表示，在與策展人賴盈秀老師從過去第一次舉辦畫展時就有所互動，更認為這是十分有意義的活動，所以積極協助，鼓勵孩子發展自己，這也證明了雙殊教育是成功的，讓特殊的孩子們能得到真正的適性發展。張廖萬堅強調，目前國教資源挹注推動雙殊教育，仍屬實驗階段，資源顯然不足，將督促政府推動雙殊藝才教育納入體制內，讓特教孩子們也十二年國教的精神，適性揚才，依照自己不同的才能透過教育延伸發展，更期待未來特教孩子們的藝術才能，透過教育資源的揖注，能一一被發掘被看見且被重視，「異、起飛！雙殊學生美術聯展」作品豐富，相當精彩，也深具意義。