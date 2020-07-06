振興三倍券優惠　議員枯等盧秀燕宣布驚喜

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日前民進黨議員賴佳微、江肇國、蔡耀頡在議事堂上質疑盧秀燕市長的振興方案，市長答覆會在一週內公佈現金加碼方案﹔遲遲未見方案出爐，議員批，盧秀燕公然食言﹔市府經濟發展局表示，將在13日舉行記者會，由市長親自公布台中市加碼方案，讓民眾調配振興三倍券使用時機。賴佳微說，台中市的三倍券加碼方案，完全不是盧市長當初口中的最划算當時有警告盧市長，如果不加緊公佈，很容易讓振興券的大餅被外縣市分食！看到外縣市現在不斷用現金加碼，台中市還是只有提供用現金購物就有的抽獎機會，那民眾用現金消費就好了，何必要在台中使用三倍券？蔡耀頡表示，盧市長當時答應會在一週內公佈，而且還強調會有驚喜。難道所謂的驚喜就是完全沒有驚喜？現在很多人已經綁定振興三倍券，不少家長也已經看哪個縣市的三倍券現金加碼更多而訂好飯店房間了，我們還在枯等盧市長的驚喜何時才要宣布。賴佳微也指出，昨天在台中購物節喝珍奶吃雞排的活動中，我隔空連線要求盧市長應該立即公布現金加碼，兌現市長在議事堂的承諾，但盧市長只是持續跳針說台中市的抽獎品最好，來台中最好康，顯然盧市長連議員們與市民的共同訴求都完全聽不懂。江肇國要盧市長不能只會在議會說大話，他說，購物節今年抽獎跟去年方式跟獎品是一樣的，市長若端不出新的菜色跟誘因，將比不上其他縣市的所推出的優惠方案。這樣無疑是放棄三倍券的加乘機會，對台中市是一大損失，只會讓台中一再錯失振興經濟的好機會。議員們表示，盧市長遲遲不把她口中所謂最划算的方案給推出，放任振興券的商機逐漸流失，台中目前傾全力舉辦的台中購物節，若沒有搭配三倍券的加成，很有可能會稀釋掉台中購物節的效益。議員們呼籲市府，請盧市長儘速兌現承諾，提出現金加碼方案，讓振興三倍券能夠真的在台中最好用！市府經濟發展局回應，為吸引民眾使用「振興三倍劵」在台中消費，市府自今年6月上旬即跨局處研商加碼優惠方案。考量振興三倍券將於7月15日開放流通，市府將配合中央時程，於7月13日舉行記者會，由市長親自公布台中市加碼方案，讓民眾調配振興三倍券使用時機。經發局也透露，加碼優惠配合暑假及中央安心旅遊方案，內容涵蓋旅行住宿、夜市美食、產業故事館、觀光工廠、休閒農場等豐富遊程及消費優惠，敬請期待。此外台中購物節已於日前開跑，活動時間與「振興三倍券」啟用時間重疊，今年活動獎項比去年更加多元，歡迎民眾到台中使用三倍券消費抽大獎。