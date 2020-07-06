新竹借閱證「一證通」　縣市20座圖書館通還服務7日上線

因應暑假來臨，新竹縣、市政府攜手合作，縣長楊文科與副市長沈慧虹今(6)日在湖口鄉立圖書館宣布「新竹縣市公共圖書館一證通及聯合通還服務」，將自7月7日起正式啟動，民眾可共享新竹市現有的6座公共圖書館以及新竹縣現有的14座公共圖書館，總計近150萬冊的館藏資源，為「大新竹共好」展開全新的篇章。



▲新竹縣、市政府攜手合作，縣長楊文科與副市長沈慧虹今(6)日聯合宣布「新竹縣市公共圖書館一證通及聯合通還服務」，7月7日啟動。（圖/記者金祐妤攝,109.7.6） 縣長楊文科表示，新竹縣市的民眾因為就業、生活、休閒、教育等需求同屬一個生活圈，居民往來交流頻繁，縣市公共圖書館「一證通」及「通還」服務啟用，是縣市府在大新竹生活共同圈裡，合作的第一步，為了大新竹鄉親的未來，期盼未來還有更多合作機會。





副市長沈慧虹表示，新竹縣市地區的居民生活幸福有感，從借書開始，竹市已經推出借閱行動APP，可以甲地借乙地還，搭上「一證通」，將讓民眾更方便借書及還書。



新竹縣文化局表示、「一證通」的啟用方式為，已持有新竹市或新竹縣借閱證民眾可以使用網路開通，已持有任一館借閱證之讀者，可登入該圖書館網站辦理啟用。也可以直接至臨櫃啟用，請攜帶身分證或其他證明文件，至新竹縣、市公共圖書館櫃檯辦理啟用服務；開通服務後，未來讀者進行個人資料變更及借閱證狀態異動時，新竹縣、市公共圖書館讀者資料也會同步更新。



新竹縣文化局長田昭容表也提到、竹縣近期會推出圖書館借閱APP系統，將更能提升新竹縣市的閲讀率及便利性。



