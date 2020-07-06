影／花壇鄉發生死亡車禍　72歲老婦人慘遭槽車輾斃

▲婦人騎車行經花壇中山路與番花路口時，與一輛氣體槽車發生碰撞，人車倒地後遭輾過，警方懷疑事故是視線死角加上內輪差導致。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.06）

彰化縣花壇鄉中山路台一線與番花路口，今（6）日發生死亡車禍，72歲婦人騎車要到兒子的自助餐店幫忙，遭1輛右轉的氣體槽車撞倒，婦人連人帶車被槽車車輪壓過，機車被壓毀，婦人頭部重創當場死亡，詳細肇事原因及責任歸屬由警方調查。

▲婦人騎車要到兒子的自助餐店幫忙，遭1輛右轉的氣體槽車撞倒，婦人連人帶車被槽車車輪壓過。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.06）

據了解，李姓婦人的兒子在花壇鄉中山路、番花路附近開自助餐店已有近20年，由於生意不錯，李婦儘管已上了年紀，仍會經常利用清晨時分騎機車前往自助餐店幫忙洗菜、備料，沒想到，今天卻在離自助餐店僅1公里距離，不幸慘遭槽車輾斃。

警方調查，李姓婦人機車與廖姓男子（40歲）駕駛的槽車由番花路往東同方向行駛，槽車右轉時疑因視線死角，未看見右前方騎車婦人，車頭右側擦撞後人車倒地，婦人接著被槽車右前輪與後輪接連輾過頭部，當場死亡。

▲根據路口監視器顯示，李姓婦人從番花路口欲直行跨越中山路，但化學槽車從番花路要右轉中山路，疑似因內輪差、視線死角。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.06）

根據路口監視器顯示，李姓婦人從番花路口欲直行跨越中山路，但化學槽車從番花路要右轉中山路，疑似因內輪差、視線死角，未注意到右前方婦人騎機車身影；右側車身與機車擦撞後，婦人連人帶機車瞬間倒地，慘遭槽車車輪輾壓頭部，當場喪命。

這起死亡事故影片清楚可見，油槽車與死者的機車一度並行，後來油槽車右轉時，疑因內輪差，沒看到右前方騎機車的婦人，加上婦人過於靠近油槽車，以致油槽車在毫無剎車情況下，直接撞倒婦人後，前、後再壓過婦人的頭部，婦人倒地後一動也不動。

▲花壇鄉中山路台一線與番花路口，清晨發生死亡車禍。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.06）

廖姓氣體槽車司機對於經過不願表示意見，警方懷疑事故是視線死角加上內輪差導致，全案偵訊後將廖男依業務過失致死罪嫌移送法辦，並釐清事故發生確實原因。