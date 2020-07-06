影／烏龍割稻？代耕業已觸公訴罪　賠了夫人又折兵

▲苑鄉施姓農民近5分地的稻田，遭不明人士盜割，警方調查，代耕業者在未知會農民就調派割稻機與載穀車到場收割。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.06）

芳苑鄉施姓農民種植4.8分稻田，正準備收割，前天下午卻被收割一空，施男無奈在臉書貼文「被盜割了！」，警方獲報到場調查，代耕的王姓男子竟在未通知下「先割後奏」，施農得知暫不追究，雙方也將進行民事和解，但王男作法已觸公訴罪，警方仍依竊盜罪移送地檢署偵辦。

▲芳苑鄉施姓農民種植4.8分稻田，正準備收割，前天下午卻被收割一空。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.06）

警界退休務農的施姓農民種植4.8分稻田，正準備收割、卻被他人提前給割精光，警方追查發現王姓男子因幫施姓農民噴灑農藥，知悉施農的稻子快收割，竟在未通知下「先割後奏」，糧金6萬1千元也還沒交付給施男，導致施男誤以為遭盜割，直到事件爆發，才緊急到案說明，施農得知暫不追究。

警方調查，代耕業的王姓男子（53歲）在未知會施姓農民下，於4日早上6點多就調派割稻機與載穀車到場收割，4.8分地大稻田共收割6666台斤，交給中盤商收購後換得6萬1千元糧金，但收割過程施農都未知曉，直到下午去巡田時，才發現遭盜割報警。

▲警界退休務農的施姓農民種植4.8分稻田，正準備收割、卻被他人提前給割精光。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.06）

警方表示，獲報後追查王男涉嫌重大，昨（5）日晚間傳喚王男與割稻機司機等人到案說明，司機們表示受王男指指示來割稻，地主是誰並不知情，王姓男子供稱，他與施姓農民熟識，該址稻田都是委託他代為噴灑農藥，因施姓農民十幾天前曾請他評估稻作若成熟就可收割，惟收割前未先告知施農，才造成誤會

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對此施男說，是誤割啦，今午已跟對方和解，也拿到糧金，不會追究。

彰化為農業大縣，過去曾出現過集團是盜採蔬果案件，因此警方相當重視，芳苑分局長王國峯更親自至漢寶派出所，王國峯表示，王男確實已觸法，此案件應屬於個案，非犯罪盜採集團所為，也呼籲所有農民安心。

▲代耕業的王姓男子在未知會施姓農民下，於4日早上6點多就調派割稻機與載穀車到場收割。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.06）

警方說，施姓農民認為就算很熟，也不可沒通知耕種者到場就自行收割，雖然說是一場誤會，由於竊盜罪是公訴罪，警方仍以竊盜罪嫌移送王男，並釐清非集團犯案。