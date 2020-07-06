影／彰化縣「2020育艦半線、雲遊學園」課程集錦開箱

為讓家長及民眾了解彰化縣各級學校推動新課綱品質與成效，彰化縣政府推動「新課綱特色教育」成果豐碩，集結出版「2020育艦半線、雲遊學園」課程集錦，以QR Code收錄21部精采教育影片，豐富孩子們學習力與生活智能。

▲彰化縣長王惠美為21部影片開箱並請出課程主角介紹自己的課程影片。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.06）

彰化縣長王惠美今（6）日為21部影片開箱並請出課程主角介紹自己的課程影片，現場更全程播放21部影片精華片段及用心設置了創課攤位，提供貴賓、家長、參與師生走讀體驗孩子們在校學習的素養課程。

「2020育艦半線、雲遊學園」課程集錦看似一本精美的手冊，內容以QR Code收錄21部重量級的教育影片，涵蓋有「微型講堂-話時代教育」及「學習樂園-動次好課程」兩大主題。「微型講堂-話時代教育」共有6部影片，每一部影片特別邀請國內知名專家學者與縣內高中及國中前導核心學校校長擔任廳長，透過議題的闡述與互動，讓關心教育的老師、家長與民眾們，可以立即接收最新的教育新知。

▲彰化縣長王惠美展現廚藝，炒了一盤芬園米粉。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.06）

王惠美表示，課程集錦正代表著縣內215所學校「優質、精緻、創新」的教學成果，影片中真實呈現出教育現場一群又一群熱血的校長、教師們共備共學積極打破傳統框架、帶領孩子跨域整合、自主學習，讓孩子們能夠「適性揚才」成為更好的自己，教育是陪伴生命成長的過程。