忍惡臭十年　蘇治芬爭取補助終獲改善

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▲北辰派出所對面長101米的府番大排，將以明溝加蓋之箱涵型式施作。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.06）

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▲大廈管理委員會主委蔡瑞樂等人陳情說明府番大排環境髒亂。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.06）

▲民眾隨手丟棄垃圾以及泥沙淤積，導致水路阻塞。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.06）

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北辰派出所對面長101米的府番大排，因雜草叢生致滋生蚊蟲，也產生惡臭味在108年12月5日獲得經濟部水利署核定「府番大排支線改善應急工程」，總預算930萬，中央補助762萬元，目前已發包，完成後可兼具排水治理及社區環境及用路改善需求。6日立法委員蘇治芬邀集水利署第五河川局張庭華局長、蔡岳儒議員、時任北港鎮長張勝智、地方多位代表及社區住戶共同會勘北港新街府番大排新南路段縣議員蔡岳儒表示，他自98年7月中旬接到陳情案至今，已歷經近10年，從未婚到現在已經有兩個小孩。蘇治芬指出，107年她與水利署及蔡岳儒議員等人於現場勘查，此段府番大排支線為符合當地民眾需求，要以明溝加蓋之箱涵型式施作，以維持水質以及居民生活環境，經過多次協調、會勘、審查，終於在今年核定為應急工程，讓新街附近的民眾不再受大排的氣味與髒亂所苦，及改善週遭用路安全，讓里民們久等了。五河局局長張庭華指出，「府番大排支線改善應急工程」屬109年度應急工程，由中央補助雲林縣政府水利處辦理，工程改善範圍從公園路口至台19路口（華勝路與新南路口），總改善長度101米，原8米道路將拓寬為10米，預留人孔頸2處，工期預計180天，完工後將由北港鎮公所接管。完成後可達到排水治理及民眾用路訴求的效益。另外，緊鄰府番大排旁邊社區主委蔡瑞樂除了感謝蘇治芬委員，和多位民意代表努力促成府番大排支線改善應急工程外，也希望工程完工後，能夠規劃機車停車空間，以紓解住戶對於機車停放的需求。立委蘇治芬也請五河局將該建議納入整體規劃，並叮嚀工程設計不應該只是硬梆梆的硬體建設，應該進一步規劃城市景觀美化，讓拓寬、加蓋之後的府番大排支線，成為城市中一柔美的線條，而不是突兀的硬體工程。蔡岳儒表示，98年新街里民及附近大廈管理委員會主委蔡瑞樂等人陳情大排環境髒亂，滋生蚊蟲且臭不可聞，希望大排一定要加蓋然因該大排為水利用地，考量排水治理建議以明渠辦理，也非區排範圍，若加蓋後也需有地方政府接管。