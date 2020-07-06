影／白沙屯媽祖快速前進　彰化熱鬧非凡

▲白沙屯拱天宮也配合政府的防疫措施，不開放信眾鑽轎腳。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.06）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，從今（6）日上午10點前就渡過大肚溪橋進入彰化城，沿途受民眾擺香案、燃放鞭炮恭迎場面熱鬧非凡，縣民都在密切關注進香路線，近午時分就停駕在中山路段，縣府、縣議會也都開放給進香客休息，瞬間讓彰化府會都像是在開粉紅派對。

▲白沙屯拱天宮媽祖徒步進香隊伍速度超級快，上午10點前就渡過大肚溪橋進入彰化城，沿途受民眾擺香案。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.06）

受新冠疫情影響，苗栗白沙屯「拱天宮媽祖」延宕到五日深夜終於正式起駕，進行南下進香遶境祈福活動，第二天清晨四點就從台中清水起駕，可能因白天天氣炎熱、媽祖鑾駕似乎體恤成千上萬隨行信徒的辛勞，所有轎班成員徒步極快速趕路，在上午10點前、比去年提前約六小時，渡過大肚溪橋進入彰化城。

▲白沙屯媽祖行動快速超前進彰化城，縣長王惠美歡迎「粉紅超跑」來到彰化縣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.06）

白沙屯拱天宮媽祖徒步進香隊伍速度超級快，還不到中午就在台1線中山路停駕休息，將到下午3點再起駕出發，剛好縣府、縣議會都位於台1線，從上午就有許多香客來歇腳，由於仍在防疫期間，進入還是要量額溫與實名制。

▲白沙屯拱天宮媽祖徒步進香隊伍進入彰化城，縣府中庭也提供香客休息。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.06）

白沙屯媽祖抵彰化，「白沙屯媽祖徒步進香」為國家級無形文化資產之重要民俗，2020庚子年白沙屯拱天宮天上聖母往北港徒步進香活動，由苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮起駕出發，6日進入彰化市停駕在彰化市中山路三段57號(彰化聯誼會)，受到彰化鄉親熱情迎接。

王惠美也歡迎「粉紅超跑」來到彰化縣，也希望媽祖保佑，讓台灣遠離疫情，才能照常生活與工作，讓經濟活動能夠旺起來，也不忘提醒跟隨媽祖徒步進香的信眾，要多喝開水，做好防曬工作。

王惠美說，儘管受防疫新生活影響，必須採取人員管控、取消部份民俗活動，還是感謝所有信眾都能夠配合，只要大家都能虔誠來迎接、祈求，白砂屯媽祖同樣會庇佑大家一切平安、健康又順利。