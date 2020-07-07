新北動保處設智能認養！手機就能觀察想認養的毛寶貝狀況

新北市首座「毛寶貝生命教育園區」3月在板橋動物之家啟用，內含展示體驗館、VR智能互動、智能認養等設施，其中「智能認養」讓想認養動物的民眾不必進入犬貓舍就能初步觀察動物的情況，減少進入犬貓舍參觀人次，可大幅降低動物的緊迫感，也減少接觸性傳染病散播的風險。動保處首先在人潮較多的毛寶貝生命教育園區設立智能認養區，讓民眾在還未進入犬舍時就可以先看看是否有讓自己心動的毛寶貝，也可以在安靜環境下觀察毛寶貝的活動，若想和毛寶貝有近距離的接觸，再請工作人員直接帶到籠舍位置，縮短在犬舍行走的路徑和時間，這些都可以有效降低動物傳染病風險。動保處更進一步將智能認養影像上傳到網路(https://ppt.cc/f1OuWx)，讓不便出門或是在搭車排隊民眾也能使用手機觀看動物之家毛寶貝，網路無弗屆，民眾能在線上看到新北市待認養的毛寶貝，以提高認養率。在網頁上瀏覽時，能看到監視器上方顯示籠子的編號，底下也有標註毛寶貝的名字和號碼，若有看到喜歡的毛寶貝，可以來到動物之家辦理認養手續。由於犬瘟熱、犬病毒性腸炎、貓瘟都是接觸性傳染疾病，容易經由衣服、鞋子和手的接觸散播，而且這些病毒都會造成動物極高的死亡率，另外動物對陌生且頻繁的探視容易產生焦慮和緊張感，也容易造成動物免疫力降低，使用智能認養設備可以降低生病風險，還能讓地球另一端的民眾都能看到，一舉數得。