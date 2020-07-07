柯P嗆裝冷氣不夠環保　侯友宜：台北100％裝設冷氣

雙管齊下、齊頭並進

夏季炎熱，新北市長侯友宜日前提出前瞻經費應撥款改善電力裝設冷氣，台北市長柯文哲則表示，應該是買溫度不是買冷氣，該用更環保的方式來做空調；面對柯說法，侯今（7）回應，裝冷氣、設隔熱板或採用綠能建築要因地制宜，新北會，最重要是要讓孩子有好的學習環境。侯友宜表示，其實裝冷氣要因地制宜，有一些比較郊區的，可以運用學校太陽光能、綠色建築，新北市府會雙管齊下、齊頭並進，不過如果學校有需要，在真的太高溫狀況下需要裝設冷氣，讓孩子們有一個舒服的環境，這也是解決問題的方法，解決問題要多元化的，最重要是要讓孩子有好的學習環境。侯友宜說，偏鄉地區通風等各方面舒適度較好，但市區學校就沒辦法這麼舒適，雖會採隔熱板來隔熱降溫，但現在高溫之下，降溫效果有限；他認同柯文哲買溫度說法，但他說台北市冷氣都裝了，新北市僅3成班級有裝冷氣，因此希望前瞻計畫可以提供新北18億元經費改善電力，他會視地區狀況，裝設隔熱板、冷氣，一致性的讓孩子有好的學習空間。侯友宜指出，有些學校採用隔熱板、綠能降溫，就盡量採用這方法，有些實際沒辦法解決，該裝冷氣就裝冷氣，所以台北市都100％裝設冷氣，因此新北逐年編預算改善，但新北電力改善、裝冷氣需要26億元。