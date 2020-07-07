2020世界巧克力大獎　亞太區競賽公告展開

▲為協助參賽者了解ICA報名系統及賽事規則，屏東縣政府辦理競賽報名說明會，眾多可可小農與業者出席，共同揭開巧克力盛宴的序幕。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.07.07）

2020世界巧克力大獎（International Chocolate Awards, ICA）亞太區競賽公告展開，今年度比賽再次於屏東舉辦，賽事由屏東縣政府、行政院農委會水土保持局及客委會共同協助辦理，委託美和科技大學執行計畫，屏東縣政府辦理競賽報名說明會，眾多可可小農與業者出席。世界巧克力大獎(ICA)創始於2012年，將全球分美洲區、亞太區、比利時、法國、英國等幾個區域進行評選，評審由巧克力專家、食評家及風味品評專家組成，挑選各區域獨具風味的精品巧克力，各區域代表勝出後再進行全球決賽，競賽涵蓋範圍擴及全球。屏東在地業者於2019年ICA亞太區競賽中獲得10金24銀14銅及6面特別獎，也於同年ICA世界決賽中獲得7金25銀6銅的佳績，更奪下世界最佳黑巧克力金獎。賽事主席馬汀（Martin Christy）也在典禮中對著全球巧克力業者說，「大家要注意囉！台灣巧克力來勢洶洶！」，可見台灣可可產業實力已成功接軌世界，並在世界賽上發光發熱。2020世界巧克力大獎亞太地區競賽ICA官網已於7月1日公告賽事辦法並開放報名，將於7月17日開始收件，競賽的品項為三大類別，包含巧克力磚(Bars)、巧克力抹醬 (Spreads)以及巧克力糖果(Filled/Bonbons/Pralines)，類別下超過40種競賽項目。