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影／定檢是最好的預防　彰市補助肺部電腦斷層檢查

記者葉靜美/彰化報導-2020-07-07 17:01:25
▲彰化市長林世賢、彰化基督教醫院與秀傳紀念醫院醫療團隊與彰化醫療界聯盟等人士出席記者會，都一再強調肺病防治的重要性。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.07）
彰化市公所接受財團法人肺病防治基金會捐贈1百萬元，將針對長期暴露在空污環境中的4大高風險族群，補助進行「肺部低輻射劑量電腦斷層檢查」，今（7）日記者會中，市長林世賢、彰化基督教醫院與秀傳紀念醫院醫療團隊與彰化醫療界聯盟等人士，都一再強調肺病防治的重要性。  

肺癌初期無明顯症狀，容易忽略而錯失早期發現治療良機，長期暴露空氣不良之環境族群，肺癌發生機率是一般民眾的25倍，所以定期檢查是最好的預防措施。  

「肺部低輻射劑量電腦斷層檢查」金額約在7、8000元左右，市公所針對有肺腺癌家族史、學校交通導護志工、清潔隊員、交通義警等4大高風險族群進行全額補助，受理健檢日從13日開始，補助名額200人，並選定由彰基與秀傳作為合作醫院，提供民眾進行篩檢，林世賢表示，希望以快速方便的健檢流程及專業服務，為推廣肺癌防治與篩檢盡份心力。

▲林世賢呼籲長期暴露在空污環境中的高風險族群，勿輕忽篩檢的重要性。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.07）
▲林世賢呼籲長期暴露在空污環境中的高風險族群，勿輕忽篩檢的重要性。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.07）
配合市公所公益肺癌篩檢專案，秀傳醫院副院長李佳穎表示，醫院將提供美國GE全球最新電腦斷層機型:寶石全景REVOLUTION CT 512/3200(動態)切為彰化鄉親服務，期能早期發現、早期治療。

彰基醫院副院長周志中表示，彰基創院至今124年，堅持「取之於社會、用之於社會」的理念，最新引進的最高階醫學影像儀器1152 切高階低劑量電腦斷層，檢測時間非常快速，只要3~5秒。

林世賢呼籲，透過早期篩檢以發現早期肺癌，才能得到較好治療結果，若長期暴露在空污環境中的高風險族群，請勿輕忽篩檢的重要性，名額有限，請盡速至社會課洽詢。

 

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