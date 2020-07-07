影／定檢是最好的預防　彰市補助肺部電腦斷層檢查

▲林世賢呼籲長期暴露在空污環境中的高風險族群，勿輕忽篩檢的重要性。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.07）

彰化市公所接受財團法人肺病防治基金會捐贈1百萬元，將針對長期暴露在空污環境中的4大高風險族群，補助進行「肺部低輻射劑量電腦斷層檢查」，今（7）日記者會中，市長林世賢、彰化基督教醫院與秀傳紀念醫院醫療團隊與彰化醫療界聯盟等人士，都一再強調肺病防治的重要性。肺癌初期無明顯症狀，容易忽略而錯失早期發現治療良機，長期暴露空氣不良之環境族群，肺癌發生機率是一般民眾的25倍，所以定期檢查是最好的預防措施。「肺部低輻射劑量電腦斷層檢查」金額約在7、8000元左右，市公所針對有肺腺癌家族史、學校交通導護志工、清潔隊員、交通義警等4大高風險族群進行全額補助，受理健檢日從13日開始，補助名額200人，並選定由彰基與秀傳作為合作醫院，提供民眾進行篩檢，林世賢表示，希望以快速方便的健檢流程及專業服務，為推廣肺癌防治與篩檢盡份心力。配合市公所公益肺癌篩檢專案，秀傳醫院副院長李佳穎表示，醫院將提供美國GE全球最新電腦斷層機型:寶石全景REVOLUTION CT 512/3200(動態)切為彰化鄉親服務，期能早期發現、早期治療。彰基醫院副院長周志中表示，彰基創院至今124年，堅持「取之於社會、用之於社會」的理念，最新引進的最高階醫學影像儀器1152 切高階低劑量電腦斷層，檢測時間非常快速，只要3~5秒。林世賢呼籲，透過早期篩檢以發現早期肺癌，才能得到較好治療結果，若長期暴露在空污環境中的高風險族群，請勿輕忽篩檢的重要性，名額有限，請盡速至社會課洽詢。