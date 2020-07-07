史上最多缺額！新北招916名儲備清潔隊員　月薪上看3萬2

新北市環保局預定9月招考儲備清潔隊員，今(7)日於環保局網頁公布甄試簡章，本次招考名額共計916名，分別為「儲備環保車輛駕駛」正取285名，候用115名，「儲備清潔隊員」正取209名，候用307名，錄取後通過試用期者，月薪上看3萬2千多元。環保局表示，本次招考名額為新北市升格以來最多的一次，甄試報名日期為8月13日上午8時起至15日下午6時止，一律採網路報名，倘無法自行上網報名者，環保局另於第二辦公室提供協助網路報名服務，服務時間為8月13日至15日每日上午9時至下午5時。環保局特別提醒，因新北市幅員廣大，考量本市市民人數、生活圈以及維護各區隊之人力穩定，報名考區分為八大區，錄取之考生需於受分發之區清潔隊工作滿6年方可申請轉調至本市其他區清潔隊，請考生報名前務必考慮清楚欲服務之區域後再行報名。有關報考資格，凡於今年3月7日(含)前設籍新北市(滿4個月以上)，且具國小以上學歷者，可報考「儲備清潔隊員」；符合前述條件，且領有職業大貨車、職業大客車或職業聯結車之駕駛執照，3年內無吊扣、吊銷駕照處分者，可報考「儲備環保車輛駕駛」，兩種考試項目僅可擇一項目報名，不可重複報名。有關甄試方式，「儲備清潔隊員」包含體能測驗及筆試測驗，分別占總成績的70%及30%，「儲備環保車輛駕駛」採三階段淘汰制，任一階段缺考者，不予錄取，甄試項目包括體能測驗、路考測驗及筆試測驗，分別占總成績的30%、40%及30%，甄試時間及方式請至環保局網站查詢。環保局說明，「儲備清潔隊員」進用初期會優先派任夜間垃圾收運、資源回收及廚餘回收等外勤工作，另依勤務調度也會派任如環境稽查、道路清掃、側溝清理、髒亂點清除、廢車查報、大型家具清運、公廁管理、消毒、小廣告清除等清潔隊工作。「儲備環保車輛駕駛」工作內容則擔任所錄取區隊之各種環保車輛駕駛工作，例如駕駛垃圾車、密封壓縮車、密封轉運車、資源回收車、溝泥車、掃街車、灑水洗街車或其他車輛機具，另配合勤務的安排，也仍會派任「儲備清潔隊員」上述之工作內容。環保局補充，正取者於錄取後即可進用，候用者則為預估缺，將視現職隊員陸續退休後進用，「儲備清潔隊員」候用採4梯次，預計最遲將於111年9月30日進用，「儲備環保車輛駕駛」候用採2梯次，預計最遲將於111年2月21日進用。