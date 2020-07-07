影／菜葉、樹皮都入畫　吳佩宜押花作品栩栩如生令人讚嘆

▲鹿港鎮長許志宏表示，在吳佩宜老師的巧手下，無論自然美景或是動物人像、古蹟建築等，都能夠以押花呈現出立體感，作品非常細膩寫實。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.07）

▲「花現幸福-植物新視界」押花展，吳佩宜將花材創作成建築物，技藝令人讚嘆，其中隘門的石板路是用蘿蔔皮乾燥防腐製成。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.07）

鹿港鎮史館即日起至10月6日推出吳佩宜的「花現幸福-植物新視界」押花展，此次展出作品有鹿港古蹟隘門及鎮史館，其中隘門的石板路是用蘿蔔皮乾燥防腐製成，還有高麗菜葉、樹皮也都入畫，技藝令人讚嘆。鹿港鎮長許志宏表示，在鹿港日式建築典範之一的鎮史館展出賞心悅目的押花作品，更具有進入時光隧道的懷古氛圍；在吳佩宜老師的巧手下，無論自然美景或是動物人像、古蹟建築等，都能夠以押花呈現出立體感，栩栩如生，作品非常細膩寫實，歡迎各界踴躍來參觀。吳佩宜喜愛四處旅遊，最大的任務是收集各地的花材，拍下美景成為創作的源頭，他認為，形形色色的花草各有自己的姿態，有如大自然的餽贈，每一季皆不同，所以特別值得珍惜。從事押花創作十餘年，吳佩宜自稱喜歡「拈花惹草」，自從踏入押花藝術之後，因美化家居擺設而增添了許多生活樂趣，尤其將花草乾燥後留下永恆的美麗，化腐朽為神奇，令人讚嘆不已；兩個兒子相繼結婚步入禮堂時，吳佩宜送給兒子各一幅押花作品，祝福百年好合，媽媽的愛心藉由美麗的圖畫表達，備感溫馨。押花藝術起源於19世紀的西歐，其靈感來自植物標本，廿世紀七○年代進入亞洲。鮮花的色彩絢爛與稍縱即逝，為將其定格永遠保存，而催生了押花藝術，以花材為基礎，通過黏貼組合呈現故事畫面，最搶眼的是重現大自然五彩斑斕的顏色，以及栩栩如生的形態，反映創作者的內心世界及對美藝之追求。