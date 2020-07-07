東勢農會推「梨鄉背景」 　水果怪獸帶你賞美景品美食

臺中市東勢區有水梨故鄉美譽，又到水梨盛產季節，台中東勢農會與大毅老爺行旅聯手規畫「梨鄉背景─阿梨＆阿尼」行銷活動，將東勢梨之鄉遊客中心打造成為全新遊樂區，由公仔阿尼與阿梨帶領民眾探索原鄉人文美景，品嘗香甜水梨。

美食部分，由大毅老爺廚師團隊以梨入菜，開發「梨不開的美味盛宴」，將結合住房，推出享樂梨程優惠住房方案，搶攻暑假親子旅遊商機。

東勢農會表示，為行銷夏季盛產的水梨，今年顛覆傳統，採取更有趣的藝術手法，包括與知名IP公仔創作者-自思創造團隊合作，創造出水果怪獸「阿梨」，同時，邀請網路上非常受到歡迎的公仔「阿尼斯特」，二隻公仔將為東勢水梨季代言，在梨之鄉遊客中心的展覽中，帶領民眾旅遊。

▲國民黨主席江啟臣夫人劉姿伶幫忙行銷東勢特產，對大毅老爺行旅開發的梨不開的美味讚許有加。（圖／金武鳳攝，2020.7.7)