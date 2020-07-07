東勢農會推「梨鄉背景」 　水果怪獸帶你賞美景品美食

美食部分，由大毅老爺廚師團隊以梨入菜，開發「梨不開的美味盛宴」，將結合住房，推出享樂梨程優惠住房方案，搶攻暑假親子旅遊商機。
東勢農會表示，為行銷夏季盛產的水梨，今年顛覆傳統，採取更有趣的藝術手法，包括與知名IP公仔創作者-自思創造團隊合作，創造出水果怪獸「阿梨」，同時，邀請網路上非常受到歡迎的公仔「阿尼斯特」，二隻公仔將為東勢水梨季代言，在梨之鄉遊客中心的展覽中，帶領民眾旅遊。
這項名為「梨鄉背景」行銷活動，主場在東勢區梨之鄉遊客中心，即日起至8月2日開放期間，場內擺放有4-5顆350公分大的阿梨與阿尼巨大圓球，提供民眾賞玩外，現場還推出本次展覽限定的周邊商品，凡購買水梨或農友自製產品，消費滿200元，可享129元加購的限定提袋，內含阿尼及阿梨私房遊程地圖及友情相伴明信片，藉以串聯遊程景點、伴手禮等，是行銷東勢創新手法。
此外，大毅老爺行旅廚師團隊蒐羅中部當季的新鮮食材與物產，如東勢水梨、麻竹筍、客家桔醬、新社香菇等，以義法烹調手法開發沙拉、前菜、湯品、主菜到甜點等美味，完整呈現在「梨不開的美味」饗宴中。
暑假裡，大毅老爺行旅將美食結合住房推出「享樂梨程」優惠專案，房間是擁有大面窗景的星光系列客房，並且以阿尼及阿梨兩隻怪獸佈置，超級卡哇伊。