六大吸客好康超有誠意　三倍券旅遊高雄優惠滿滿

振興三倍券將到手，不少民眾也開始收集各大優惠資訊，高市府今（7）日公開三倍券遊高雄六大超值方案，觀光局結合經發局振興購物嘉年華活動、以及文化局和運動發展局的優惠方案，共同推出六大好康方案，一系列結合三倍卷的觀光優惠方案，活動期間內到高雄玩不只省荷包，更能好康滿滿。





代理市長楊明州表示，因疫情影響，觀光業者受到很大的衝擊，在後疫情時代來臨之際，振興三倍券及安心旅遊方案接續上場，高市府整合觀光業者資源推出一系列結合三倍券的觀光優惠方案，吸引遊客來高雄。



▲高市府整合觀光業者資源推出一系列結合三倍券的觀光優惠方案，吸引遊客來高雄。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.07）

六大好康住宿部份，「國民旅遊專案」觀光飯店、一般旅館都有優惠；還有43家飯店只要使用安心旅遊自由行補助搭配600元三倍券，就可以住一晚、30家旅宿下殺85折優惠，都可再搭配「高雄振興購物嘉年華」合法旅宿住宿一晚再送抵用券。





5大觀光景點包含壽山動物園、鼓山洞、崗山之眼天空廊道、寶來花賞溫泉公園足湯、旗津貝殼館等通通免費入園，7大文化場域包括紅毛港文化園區、打狗英國領事館、鳳儀書院、旗山糖鐵故事館、見城館、再見捌捌陸眷村文化園區、哈瑪星鐵道博物館等則祭出「門票平日免費、假日優惠票」方案。





伴手禮也有滿滿的優惠，包含台灣滷味博物館等7家觀光工廠使用三倍券消費直接升級1.5倍，還有多樣商品買一送一優惠；而中外餅舖、志斌豆瓣醬、等7家在地伴手禮只要500元三倍券就可以帶走超值禮包。



