全國中小學補助裝冷氣　盧秀燕：若全額補助會幫蘇揆按讚

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行政院長蘇貞昌今(7)日宣布，全國中小學教室將在2022年夏天全面裝冷氣，預計裝設10萬台，經費約323億對此，台中市長盧秀燕說，市府大力支持，希望今年底或明年開始，若蘇院長可在兩年內全額幫台中市安裝冷氣，她會幫他按個讚。盧秀燕表示，天氣炎熱，各級學校裝設冷氣是當務之急，台中市學生數近40萬人，冷氣預算短缺約15億元，她去年上任已追加5000萬元預算，今年再編列1億元，預算有始以來最多，盼行政院蘇院長將心比心，改善全國各級學校電力設施，並全額補助裝冷氣。有關電力費用部分，盧秀燕指出，各校將採「使用者付費」，由班級來決定，電費不是問題；裝設冷氣前需改善各校電力系統，此部份需另外花費；再來是安裝冷氣費用，以每班來計算，要看功率，一般來說，每班要裝兩台，因台中短缺15億元，盼中央加快腳步，對於蘇院長有此構想，表示支持與肯定。台中市國中小教室冷氣裝機進度，教育局表示，107年度籌措經費約5000萬元補助71校裝設冷氣；108年度追加5000萬元補助34校完成電力改善、17校裝設冷氣；今年度也編列1億元，截至6月中已補助17校完成電力改善、17校裝設冷氣。教育局指出，目前台中市國中、小冷氣裝設比例約3成，為加速裝設進度，教育局除持續編列預算，也積極協助學校爭取中央補助，盼提供師生舒適的學習環境。