影／食農教育在地生根　螺陽國小歡欣「穀」舞

▲北斗鎮螺陽國小在校園一隅開闢一畝童耕園，讓孩子們親自動手耕植，體驗農作的辛苦和樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.07）

▲學校退休工友楊伯伯搬出廢物利用組合而成的傳統打穀機，讓小朋友實地手打稻穗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.07）

▲青農現場指導學童用鐮刀割稻。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.07）

▲小朋友實地手打稻穗，依序體驗，在場的小朋友紛紛大呼：好棒!好難得。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.07）

歷時4個多月的耕作終於收割，北斗鎮螺陽國小利用校園內百坪農地由青農指導學童進行水稻種植，今（7）日進行稻作收割，校方還把一座做簡易打穀機搬到農場旁，學童將割起的水稻在打穀機用力的脫榖，校長陳靜音說，透過活動讓學童們了解水稻的生長過程及收割體驗。北斗鎮螺陽國小校地寬廣，自然生態豐富，加上學區多為農田作物，校方多年來建構蝴稻校特色課程，特別在校園一隅開闢一畝童耕園，讓孩子們親自動手耕植，體驗農作的辛苦和樂趣，進而培養學生學習力、適應力、生命力、創新力等能力。陳靜音表示，在北斗農會的指導下，食農教育已持續進行十幾年。所種植過的種類，包括稻子、玉米、南瓜、地瓜等等，每一種農耕都是一種專業，農會四健會長期提供技術與人力的支援，彌補老師們在這方面的不足，而促成食農教育在學校的落地生根，提供全校學生體驗和觀察學習的機會。螺陽稻香活動，由五、六年級班群主導，中低年級配合協作，經過半年的施作，完成插秧、施肥、除草、生長記錄、學習單等課程，今天進行收成，校長陳靜音帶領師生點香敬拜，表示對天地自然的敬畏與感恩；接著手動收割活動。北斗農會總幹事張桂連帶領青農現場指導學童用鐮刀割稻後，再由學童親自進行「脫榖」，過程中，最引起小朋友興趣的是，學校退休工友楊伯伯搬出廢物利用組合而成的傳統打穀機，讓小朋友實地手打稻穗，重現早期農村人力收割的情景，小朋友大排長龍，依序體驗，在場的小朋友紛紛大呼：好棒!好難得。張桂連表示，簡易的教學後學生隨即領取鐮刀，逐一下田收割。費了一番功夫後完成，大家滿頭大汗，卻相當開心。藉由米食文化推廣課程，認識傳統米食文化，讓學童了解稻米的多功能食用價值，並鼓勵學童多吃國產米，增加稻米消費。